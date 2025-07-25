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    DOT Miners, XRP ve DOGE yatırımcılarına günde 3.500 dolarlık kazanç sunuyor

    (İşbirliği) XRP ve DOGE tutan ve yakın zamanda satmayı düşünmeyen yatırımcılar için DOT Miners kazançlı bulut madencilik programı başlattı. DOT Miners nedir? Nasıl yatırım yapılır?

    Sorumluluk Reddi: Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir. İfadelerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. DonanımHaber.com bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Kripto para yatırımları yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek kayıp riski de taşır. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapanızı tavsiye ederiz. 

    DOT Miners'dan XRP ve DOGE için bulut madencilik programı Tam Boyutta Gör
    Kripto dünyasında hareketli günler yaşanıyor. XRP, 3,65 dolarlık kritik direnç seviyesini aşarak “fincan-kulp formasyonu”nu tamamladı. Bu teknik atılım, yalnızca piyasa duyarlılığını canlandırmakla kalmadı, aynı zamanda büyük miktarda sermaye akışını da beraberinde getirdi. XRP’deki artışla birlikte popüler coin’lerden DOGE istikrarlı bir yükseliş kaydetti. Bu sermaye artışı ve kullanıcı ilgisindeki artışı değerlendiren bulut madencilik platformu DOT Miners, XRP ve DOGE için yüksek getirili bulut madenciliği başlattığını duyurdu. yatırımcılara alım-satım yapmadan kazanç elde edebilecekleri yeni bir seçenek sundu.

    Platforma göre, kullanıcıların XRP veya DOGE varlıklarını DOT Miners platformuna aktarmaları yeterli. Bu sayede Polkadot ağına dayalı yüksek performanslı bir hesaplama sistemine erişim sağlanıyor ve kullanıcılar donanım gereksinimi olmadan günlük ortalama 3.200 dolara kadar gelir elde edebiliyor. Sistem “yatır ve kaz” mantığıyla çalışıyor, getiriler günlük olarak otomatik şekilde hesaplanıyor ve istenildiği an çekim yapılabiliyor.

    DOT Miners sözcüsü, bu girişimin piyasaya olumlu bir yanıt olduğunu ve XRP ile DOGE’ye güvenen yatırımcılara “bu kripto paraları elde tutarken kazanç sağlama” fırsatı sunduğunu belirtti:

    “Piyasanın yükselmesi elbette sevindirici ancak daha da önemlisi; varlıklarınız yerinde dururken bile sizin için her gün değer üretebilmesi.”

    DOT Miners ile nasıl pasif gelir elde edilir?

    DOT Miners ile bulut madenciliğine başlamak için şu üç adımı izleyebilirsiniz.

    1. Hesap oluşturun: Hemen kaydolun ve hiçbir koşul aranmadan 15 dolarlık madencilik ödülü kazanın.
    2. Bir sözleşme seçin: Platform, farklı bütçelere ve getiri beklentilerine göre çeşitli madencilik sözleşmeleri sunuyor:

      -Novice Miner
      Yatırım: $100 | Süre: 2 days | Günlük Kazanç: $3.5 | Vade Sonu Getiri: $100+$7

      -Starter Miner
      Yatırım: $500 | Süre: 7 days | Günlük Kazanç: $6 | Vade Sonu Getiri: $500+$42

      -Pro Miner
      Yatırım: $3,100 | Süre: 20 days | Günlük Kazanç: $42.47 | Vade Sonu Getiri: $3,100+$849.4

      -Pro Miner
      Yatırım: $5,100 | Süre: 33 days | Günlük Kazanç: $74.46 | Vade Sonu Getiri: $5,100+$2457.18

      -Prime Miner
      Yatırım: $10,000 | Süre: 40 days | Günlük Kazanç: $155 | Vade Sonu Getiri: $10,000+$6200

      -Prime Miner
      Yatırım: $28000 | Süre: 45 days | Günlük Kazanç: $498.4 | Vade Sonu Getiri: $28,000+$22428

      -Quantum Miner
      Yatırım: $150,000 | Süre: 45 days | Günlük Kazanç: $3000 | Vade Sonu Getiri: $150,000+$135000

    3. Kazanç elde edin: Kazançlar her 24 saatte bir otomatik olarak hesaplanır. Detayları istediğiniz zaman görüntüleyebilir, vade sonunda ana paranızı geri alabilir ve hiçbir ek işlem yapmadan sabit getiri elde edebilirsiniz.

    DOT Miners’ın öne çıkan özellikleri neler?

    Küresel düzeyde yasal faaliyet: Platform İngiltere’de kayıtlıdır, finansal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet gösterir. Tüm işlemler şeffaf ve denetlenebilir yapıdadır.
    Sıfır başlangıç eşiği: Madencilik cihazı ya da teknik bilgiye gerek olmadan yalnızca birkaç tıklamayla sözleşme başlatabilirsiniz.
    Yeşil enerji kullanımı: Veri merkezleri Kuzey Avrupa ve Afrika’da yer alır, %100 yenilenebilir enerji ile çalışır. Çevre dostu ve istikrarlı altyapı sağlar.
    Çoklu kripto desteği: USDC, USDT, BTC, ETH, BNB, LTC, XRP, SOL gibi ana akım kripto paralarla esnek ve kolay ödeme yapılabilir.
    Kurumsal destek: Madencilik devi Bitmain, DOT Miners’a stratejik yatırım yaptı. Güçlü finansal altyapıya sahiptir.
    Gelişmiş güvenlik: Cloudflare koruması, EV SSL şifreleme ve çok faktörlü kimlik doğrulama ile tüm varlıklarınız güvende tutulur.
    Referans ödül programı: Arkadaşlarınızı davet edip sözleşme satın almalarını sağladığınızda, yatırımlarının %4,5’i oranında kalıcı komisyon kazanırsınız. Ne kadar çok kişi davet ederseniz, kazancınız o kadar artar.

    DOT Miners hakkında

    DOT Miners, merkezi İngiltere’de bulunan bir teknoloji yatırım şirketidir ve Bitcoin bulut madenciliği hizmetlerine odaklanmaktadır. Platform, dünya genelinde 100’den fazla ülkede kullanıcılara hizmet sunmakta ve teknolojik ve finansal yenilikler yoluyla blokzincir altyapısının yaygınlaşmasını desteklemeyi hedeflemektedir.

    Ayrıca, küresel finansal eğitim ve dijital kapsayıcılık projelerini destekleyerek, daha fazla insanın kripto dünyasını anlaması ve erişebilmesi için sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katkı sağlamaktadır.

    Daha fazla bilgi: www.dotminers.com

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    MDK 1 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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