DPF ve AdBlue sorunu sonunda tarih olacak mı? Türk mühendisten patentli çare!

Dizel araçların en büyük derdi DPF ve AdBlue arızaları. ABD'de yaşayan Türk mühendis Şaban Akyıldız'ın patentli çözümü olan emisyonu çıkışta değil kaynağında azaltan teknolojisini anlatıyoruz

Dizel araç kullanıcılarının garanti süresi bitince yaşadığı DPF ve AdBlue kabusu artık son bulabilir mi? Bu videoda, ABD'de yaşayan Türk mühendis ve iş insanı Şaban Akyıldız'ın geliştirdiği emisyon azaltım teknolojisini ve bu teknolojinin pilot uygulama aşamasına geçtiğini konuşuyoruz.

Klasik DPF ve AdBlue sistemleri emisyonu egzozdan çıkmadan hemen önce, yani "sonradan" temizlemeye çalışıyor. Akyıldız'ın kurucusu olduğu ECC.TEC.MSJ. Inc. şirketinin geliştirdiği "Emisyon Kontrol ve Verimlilik Sistemi" ise emisyonu yanma odasında, daha oluşum aşamasındayken moleküler seviyede azaltmayı hedefliyor. Bu farkın neden önemli olduğunu ve teknolojinin DP Motorsport yarış motorlarından nasıl doğduğunu videoda anlatıyoruz.

Almanya ve Türkiye'de yapılan bağımsız testlerde partikül emisyonlarında yüzde 99,9'a varan, hidrokarbon ve karbon monoksit salımında ise yüzde 95'in üzerinde azalma tespit edildiği açıklandı. Bu teknoloji sadece otomotiv değil; deniz taşımacılığı, demiryolu, ağır sanayi, enerji santralleri, savunma sanayisi ve daha birçok sektöre entegre edilebiliyor.

Türkiye bağlantısı da videoda öne çıkan konulardan biri: Danimarka merkezli LIQTECH ile resmi anlaşma imzalandığı, Türkiye'de faaliyet gösteren iki üretici firmayla da iş birliği anlaşmasında imza aşamasına gelindiği açıklandı. Hedef, ilk aşamada ortak üretim, ilerleyen süreçte ise Türkiye'de yatırım ve istihdamın artırılması.

Ayrıca güncel Euro 7 emisyon standardının Avrupa'da ve Türkiye'de hangi takvimle yürürlüğe gireceğini, üreticilerin neden bu tür teknolojilere yönelmek zorunda kaldığını ve dizel motor sahiplerinin bu süreçte neler bekleyebileceğini değerlendiriyoruz.

Videonun sonunda kendi değerlendirmemizi de paylaşıyoruz: bu teknoloji sahada kanıtlanırsa otomotiv ve ağır sanayi için gerçek bir dönüşüm noktası olabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, dizel aracınızda DPF ya da AdBlue sorunu yaşadınız mı? Yorumlarda buluşalım, kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.