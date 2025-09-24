DRAM fiyatlarında artış bekleniyor: DDR4 üretimi zayıfladı

DRAM fiyatlarında artış sürüyor
TrendForce'a göre genel DRAM fiyatlarının çeyrek bazında %8 ila %13 artması beklenirken, HBM dahil edildiğinde bu oran %18’e kadar çıkabilir. PC pazarında sevkiyatların yavaşlaması ve OEM'lerin siparişleri kısmına rağmen DDR4 ve DDR5 tarafında arzın kısıtlı kalması fiyatları yukarı yönlü baskılıyor olacak.
GPU tarafında ise GDDR7, NVIDIA'nın RTX 6000 serisi öncesi güçlü talep görüyor. Tedarikçilerin fiyat politikasını sıkı tutmasıyla birlikte GDDR7 fiyatlarında önceki çeyreğe kıyasla daha sert artışlar yaşanabilir. GDDR6'nın talebi ise halen güçlü ancak arz tarafında sıkışıklık devam ediyor; bu da fiyat artışlarını GDDR7'den daha hızlı hale getiriyor.
Tüketici odaklı DDR4'te ise 3Ç25'te yaşanan sert artış sonrası alımların yavaşlamasıyla fiyat yükselişinin 4Ç25'te daha ılımlı seyredeceği tahmin ediliyor. Buna karşın, üreticilerin bazı müşteriler için DDR4 üretimini uzatması bile fiyatların yüksek kalmasına engel olamıyor. Ayrıca DDR3 için de erken alımlar devam ediyor ve sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle fiyatların tırmanışı sürüyor olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: