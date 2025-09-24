DRAM fiyatlarında artış bekleniyor: DDR4 üretimi zayıfladı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör TrendForce'un son raporuna göre, 2025'in son çeyreğinde DRAM fiyat artışları devam edecek. Üreticiler kapasiteyi sunucu odaklı DDR5 ve HBM kaydırırken, eski nesil ürünlerde sert fiyat yükselişleri bekleniyor ve PC ve mobil belleklerde arz daha da daralacak.

DRAM fiyatlarında artış sürüyor

TrendForce'a göre genel DRAM fiyatlarının çeyrek bazında %8 ila %13 artması beklenirken, HBM dahil edildiğinde bu oran %18’e kadar çıkabilir. PC pazarında sevkiyatların yavaşlaması ve OEM'lerin siparişleri kısmına rağmen DDR4 ve DDR5 tarafında arzın kısıtlı kalması fiyatları yukarı yönlü baskılıyor olacak.

Mobil tarafta, LPDDR4X üretiminin kısıtlanması fiyatları %10'un üzerinde artırıyor. Orta ve alt segment telefon üreticilerinin stok yapması da bu yükselişi hızlandırıyor. LPDDR5X ise artık yalnızca amiral gemisi cihazlarda değil, farklı kategorilerde de yaygınlaşıyor. Kısa vadede arz sıkıntısı öngörülmese de fiyatların artmaya devam edeceği belirtiliyor.

GPU tarafında ise GDDR7, NVIDIA'nın RTX 6000 serisi öncesi güçlü talep görüyor. Tedarikçilerin fiyat politikasını sıkı tutmasıyla birlikte GDDR7 fiyatlarında önceki çeyreğe kıyasla daha sert artışlar yaşanabilir. GDDR6'nın talebi ise halen güçlü ancak arz tarafında sıkışıklık devam ediyor; bu da fiyat artışlarını GDDR7'den daha hızlı hale getiriyor.

Tüketici odaklı DDR4'te ise 3Ç25'te yaşanan sert artış sonrası alımların yavaşlamasıyla fiyat yükselişinin 4Ç25'te daha ılımlı seyredeceği tahmin ediliyor. Buna karşın, üreticilerin bazı müşteriler için DDR4 üretimini uzatması bile fiyatların yüksek kalmasına engel olamıyor. Ayrıca DDR3 için de erken alımlar devam ediyor ve sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle fiyatların tırmanışı sürüyor olacak.

