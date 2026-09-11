DRAM krizi Apple Watch'ları etkilemedi: Bellekte 2 kat artış!

Tam Boyutta Gör Apple Watch Series 12 ve Apple Watch Ultra 4, üç yıl aradan sonra nihayet gerçekten yeni ve daha güçlü bir işlemciyle geldi. Apple S11, çok daha modern mimariyi temel almakla kalmıyor, aynı zamanda şaşırtıcı RAM yükseltmesi de sunuyor.

Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4: Yeni sağlık özellikleri 1 gün önce eklendi

Apple Watch Ultra 4 ve Series 12 modelleri 4GB RAM ile geliyor

Öte yandan, hem Apple Watch Series 12 hem de Apple Watch Ultra 4, 4 GB RAM ile geliyor. Geçen yılki modellerde 2 GB RAM bulunuyor. Artırılan RAM kapasitesi, uygulamaların yeniden yüklenmesine gerek kalmadan daha fazla uygulama arasında geçiş yapılabilmesini mümkün kılacak olsa da, bu yükseltme her şeyden önce Canlı Geri Sarma, Siri Recap gibi yeni yapay zeka özellikleri için bir gereklilik.

Yeni Apple Watch'lar Apple S11 çipinden güç alıyor

Apple Watch Series 11, teknik açıdan Apple S9 ile neredeyse aynı olan Apple S10 ARM çipiyle donatılmıştı. Üç yılın ardından Apple, amiral gemisi akıllı saatlerine nihayet yeniden yeni bir işlemci yerleştirdi. Apple S11 her ne kadar hâlâ yalnızca iki verimlilik çekirdeği, tek çekirdekli GPU ve dört çekirdekli yapay zeka hızlandırıcısı barındırsa da, bunlar artık Apple A20 Pro mimarisine dayanıyor. Önceki modeldeki çip, eskimiş Apple A15 Bionic mimarisini temel alıyordu.

Pil ömrü değişmedi!

İlk bakışta yeni çip pek de yenilik sunmuyor gibi görünüyor. Daha modern mimari daha yüksek performans sağlasa da, Apple hâlâ Apple Watch Series 12 için yalnızca 24 saat (güç tasarrufu modunda 38 saat) pil ömrü vaat ediyor. Önceki modellerde olduğu gibi, bu saatler de Wi-Fi 4 ve Bluetooth 5.3 ile sınırlı kalırken; uygulamalar, müzik ve harita verileri için 64GB flash depolama alanıyla geliyor. Bununla birlikte, yeni çipin daha hassas adım sayımı ve 60 kat daha sık kalp atış hızı ölçümü sağlamanın yanı sıra Audio Intelligence gibi çeşitli yapay zeka özelliklerine de olanak tanıdığı belirtiliyor.

Yeni Apple Watch'ların fiyatı ne kadar?

Apple Watch Series 12 fiyatı Türkiye'de 28.000 TL'den başlıyor. En pahalı model olan seramik kasalı Apple Watch 12'nin fiyatı ise 93.000 TL. Apple Watch Ultra 4'ün fiyatı ise 76.000 TL'den başlıyor.

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