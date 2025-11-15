DRAM krizi ekran kartlarını vurdu: Fiyat artışları kapıda

GDDR maliyetleri yükseldi
DRAM pazarındaki son tablo, üreticilerin çip maliyetlerini en son listelemeden bu yana en az %90 oranında artırdığı gösteriyor. Bu artış yalnızca DDR5 bellek modüllerine değil, grafik kartlarının temel bileşeni olan GDDR çözümlerine de doğrudan yansımış durumda. RTX 50 serisinde GDDR7'ye geçiş yapan NVIDIA ise, bu maliyet artışını en belirgin hisseden üreticiler arasında.
AMD ise mevcut RDNA kartlarının çoğunda GDDR6 kullanıyor olsa da, yükselen satın alma fiyatlarından kaçamıyor. Mevcut verilere göre her iki üretici de henüz resmi bir zam kararı açıklamış değil ancak GDDR tedarik maliyetlerinin kesin olarak artacağı doğrulanmış durumda.
DRAM ve NAND tedarik zincirindeki dalgalanmalar sürdükçe, ekran kartı pazarındaki fiyatların nasıl şekilleneceği belirsiz. NVIDIA ve AMD'nin önümüzdeki haftalarda daha net bir yol haritası paylaşması bekleniyor. GPU fiyatlarının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği ise DRAM piyasasındaki seyrin hızına bağlı olacak.