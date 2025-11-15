Giriş
    DRAM krizi ekran kartlarını vurdu: Fiyat artışları kapıda

    DRAM maliyetlerinin hızla artması, NVIDIA ve AMD'nin 2026 başında GPU fiyatlarını yükseltmesine yol açabilir. GDDR tedarikindeki sıkışma hızla artıyor. İşte detaylar...

    DRAM krizi ekran kartlarını vurdu: Fiyat artışları kapıda Tam Boyutta Gör
    Asya pazarından gelen bilgilere göre NVIDIA ve AMD, ekran kartı fiyatlarını 2026'nın ilk çeyreğinde artırabilir. GDDR6 ve GDDR7 fiyatlarındaki artış, tüketici sınıfı kartlardan profesyonel segmentteki çözümlere kadar geniş bir etki alanı oluşturmaya devam ediyor.

    GDDR maliyetleri yükseldi

    DRAM pazarındaki son tablo, üreticilerin çip maliyetlerini en son listelemeden bu yana en az %90 oranında artırdığı gösteriyor. Bu artış yalnızca DDR5 bellek modüllerine değil, grafik kartlarının temel bileşeni olan GDDR çözümlerine de doğrudan yansımış durumda. RTX 50 serisinde GDDR7'ye geçiş yapan NVIDIA ise, bu maliyet artışını en belirgin hisseden üreticiler arasında.

    AMD ise mevcut RDNA kartlarının çoğunda GDDR6 kullanıyor olsa da, yükselen satın alma fiyatlarından kaçamıyor. Mevcut verilere göre her iki üretici de henüz resmi bir zam kararı açıklamış değil ancak GDDR tedarik maliyetlerinin kesin olarak artacağı doğrulanmış durumda. 

    DRAM ve NAND tedarik zincirindeki dalgalanmalar sürdükçe, ekran kartı pazarındaki fiyatların nasıl şekilleneceği belirsiz. NVIDIA ve AMD'nin önümüzdeki haftalarda daha net bir yol haritası paylaşması bekleniyor. GPU fiyatlarının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği ise DRAM piyasasındaki seyrin hızına bağlı olacak.

