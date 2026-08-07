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    DRAM krizi iPhone 18'i vurdu: 1 milyar dolarlık çip beklemede

    Küresel DRAM kıtlığı, Apple'ın iPhone 18 Pro için hazırladığı A20 Pro çiplerini de etkiledi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık işlemci wafer'ının TSMC'de DRAM tedariki beklediği ortaya çıktı.

    DRAM krizi iPhone 18'i vurdu: 1 milyar dolarlık çip beklemede! Tam Boyutta Gör
    Küresel bellek krizinin etkileri giderek daha geniş bir alana yayılıyor. Son raporlara göre, Apple'ın yeni nesil iPhone modellerinde kullanacağı işlemciler, DRAM tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle son paketleme aşamasında kaldı. TSMC tesislerinde bekleyen Apple işlemci wafer'larının toplam değerinin yaklaşık 1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

    A20 Pro, TSMC'de DRAM bekliyor

    TSMC'de yaşanan tedarik sorunu, özellikle iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te kullanılması beklenen 2nm A20 Pro'yu etkilemiş durumda. İşlemcilerin wafer üretimi tamamlanırken, çiplerin son paketleme aşamasına geçebilmesi için gerekli bellek bileşenlerinde tedarik sıkıntısı yaşanıyor. 

    Bilmeyenler için, bu süreçte TSMC'nin Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) paketleme teknolojisi kullanılıyor. Mobil işlemciler için kullanılan bu yöntem, işlemci ve bellek bileşenlerinin aynı paket içerisinde bir araya getirilmesini sağlıyor. Dolayısıyla yalnızca işlemcinin üretilmiş olması, ürünün kullanıma hazır hale gelmesi için yeterli olmuyor.

    Apple ise, DRAM tarafında ana tedarikçi olarak Micron'a güveniyor. Ancak SK hynix ve Samsung da sürece dahil olurken, bellek üreticilerinin kapasitesinin önemli bölümü yapay zeka için uzun vadeli anlaşmalarla kilitlenmiş durumda. 

    Yapay zeka talebi artıyor

    Apple'ın iPhone 18 ailesinde toplamda yaklaşık 200 milyon cihazlık bir yaşam döngüsü satışı hedeflediği belirtiliyor. Karşılaştırma açısından iPhone 17 ailesi 2025 boyunca 245 milyonun üzerinde sevkiyat gerçekleştirdi. Dolayısıyla DRAM tedarikindeki sorunların devam etmesi halinde iPhone 18 ailesinin lansman sonrasındaki üretim kapasitesi üzerinde baskı oluşabilir.

    Bazı analistler, DRAM başta olmak üzere bileşen maliyetlerindeki yükselişin Apple'ı yeni iPhone modellerinde daha yüksek fiyatlandırmaya zorlayabileceğini söylüyor. Daha önceki tahminlerde yeni iPhone'ların maliyetinde 300 dolara varan artış yaşanabileceği iddia edilmişti. 

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