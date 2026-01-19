Giriş
    DRAM üretiminde "Made in USA" zorunluluğu kapıda

    ABD, ülkede üretim yapmayan bellek üreticilerine yüzde 100'e varan ek gümrük vergisi uygulamayı değerlendiriyor. Olası adım, Samsung ve SK hynix gibi devleri doğrudan etkileyebilir.

    DRAM üretiminde 'Made in USA' zorunluluğu kapıda Tam Boyutta Gör
    Küresel bellek sektöründe halihazırda devam eden arz sıkıntılarına ek olarak, DRAM üreticileri için ciddi bir risk daha kapıda olabilir. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ülkede üretim yapmayan bellek üreticilerinin yüzde 100 gümrük vergisiyle karşı karşıya kalabileceğini açıkladı. Açıklama, Micron'un New York'taki fabrika temel atma töreninde yapıldı.

    DRAM üreticilerine ABD'den uyarı

    ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in açıklaması, ABD’nin yarı iletkenlerde benimsediği "Made in USA" yaklaşımını bellek tarafına da taşımaya hazırlandığını gösteriyor. Ticaret Bakanlığı herhangi bir şirketi doğrudan hedef göstermese de, mevcut tablo Samsung ve SK hynix gibi büyük üreticileri risk altına alabilir.

    Hatırlatma olarak Samsung, ABD'de yarı iletken alanında ön ve arka uç yatırımları planlamış durumda ancak DRAM üretimine yönelik net bir fabrika kararı bulunmuyor. SK hynix'in ABD Indiana’da açıkladığı 4 milyar dolarlık yatırım ise 2.5D paketleme ve Ar-Ge faaliyetlerini kapsıyor, yani doğrudan DRAM üretim hatları bu planın parçası değil.

    ABD'de aktif şekilde DRAM üretimi yapmayı taahhüt eden tek büyük oyuncu Micron. Bu da, olası bir tarife kararının küresel DRAM pazarında ciddi bir kırılma yaratabileceği anlamına geliyor. Keza yapay zekâ talebinin etkisiyle DRAM fiyatlarının zaten tarihi seviyelere ulaştığı dönemde, yüzde 100'lük ek tarife ihtimali sektör üzerindeki baskıyı daha da artırmış olacak.

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

