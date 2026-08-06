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    2027 için DRAM ve HBM stokları tükendi, ek üretim de olmayacak

    Geçen yıldan bu yana devam eden bellek krizi daha da şiddetleniyor. Sektör devleri gelecek yılın stoklarını dahi bitirirken iş artık teşvik primine dönmeye başladı. 

    DRAM Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ çılgınlığının bellek üretimindeki olumsuz etkileri artarak devam ediyor. 2026 yılının tüm DRAM ve HBM stoklarını tüketen bellek üreticileri 2027 yılını da kapattı. Ayrıca tüm ek stoklar da tükenmiş durumda.

    Bellek krizi 2027 yılında da sürecek

    Hazırlanan yeni rapora göre Samsung, SK Hynix ve Micron firmaları 2027 yılının tüm kapasitesini sattı ve ek üretim de olmayacak. Özellikle 6 ay veya daha kısa süreler için yapılan üretim anlaşmalarının 5 yıla kadar yükselmiş olması bunun en büyük sebebi.

    Kaynaklar PC, dizüstü ve akıllı telefonlar için bellek sıkıntısının 2027 yılında daha da yoğunlaşacağını düşünüyor. NAND üretimi de yavaş yavaş 2027 yılı kapasitesinin sonuna geldi ve Ağustos ayı sonunda bir buçuk yıllık kapasitenin tamamen dolacağı tahmin ediliyor.

    Yaşanan sıkıntılar nedeniyle pek çok firma yeni dönem ürünlerinde erteleme veya azaltmaya gitse de bir yandan yukarıda sayılan üreticilere ekstra ödeme yaparak stok elde etmeye çalıştıkları da belirtiliyor. Bellek pazarı adeta kurtlar sofrasına dönmüş durumda ve hiçbir firma diğerine şans tanımak istemiyor.

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