Kim Nerede? 249 13 yaşındaki çocuk, ChatGPT'ye sorduğu soru yüzünden tutuklandı 198 Xiaomi Redmi 15 Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı 183 Android 16 HyperOS 3.0 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Dreame L40 Ultra CE ile Derinlemesine Temizlik!

    Bu videomuzda Dreame markasının yeni robot süpürgesi Dreame L40 Ultra CE modeline yakından bakıyoruz. Yüksek emiş gücü, akıllı güç istasyonu ve yeni fırça sistemiyle dikkat çeken bir ürün karşımızda.

    Son zamanlarda robot süpürgelerden çok fazla konuşmaya başladık. Özellikle yeni temizlik çözümleri robot süpürgeleri daha da dikkat çekici hale getiriyor. Bu videomuzun konuğu olan Dreame L40 Ultra CE modeli de tam olarak o modellerden bir tanesi. 13.000 Pa Vormax emiş gücü, TriCut fırça ile saç ve tüy dolanmasına karşı önlem ve Hepsi bir arada PowerDock istasyonu gibi önemli detayları bu robot süpürge modelinde görüyoruz. 

    Sizler yeni Dreame L40 Ultra CE modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi seyirler!

    SPONSORLU İÇERİK!

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum