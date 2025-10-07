Dreame L40 Ultra CE ile Derinlemesine Temizlik!

Bu videomuzda Dreame markasının yeni robot süpürgesi Dreame L40 Ultra CE modeline yakından bakıyoruz. Yüksek emiş gücü, akıllı güç istasyonu ve yeni fırça sistemiyle dikkat çeken bir ürün karşımızda.

Son zamanlarda robot süpürgelerden çok fazla konuşmaya başladık. Özellikle yeni temizlik çözümleri robot süpürgeleri daha da dikkat çekici hale getiriyor. Bu videomuzun konuğu olan Dreame L40 Ultra CE modeli de tam olarak o modellerden bir tanesi. 13.000 Pa Vormax emiş gücü, TriCut fırça ile saç ve tüy dolanmasına karşı önlem ve Hepsi bir arada PowerDock istasyonu gibi önemli detayları bu robot süpürge modelinde görüyoruz.

Sizler yeni Dreame L40 Ultra CE modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi seyirler!