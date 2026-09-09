Dreame Leaptic Cube aksiyon kamerası satışa çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Robot süpürgeleri ile tanıdığımız Dreame markasının Ocak ayında yaptığı en önemli sürpriz olan Dreame Leaptic Cube aksiyon kamerası nihayet satışa çıkıyor. Fiyat konusunda ise bekleyenleri biraz üzebilir.

Dreame Leaptic Cube özellikleri ve fiyatı

İki parçadan oluşan aksiyon kamerasının dokunmatik LCD ekranlı tabanı kamerayı kontrol etmek için kullanılıyor ve takılı halde iken 200 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. 4nm yapay zekâ yongası içeriklere pek çok ses ve görüntü teknolojisi uygulanmasını sağlıyor.

8K aksiyon kamerası Dreame Leaptic Cube tanıtıldı 7 ay önce eklendi

Kamera ise 50MP 8K video kaydı yapabiliyor. 155 derecelik f/2.8 lens kullanan kamera 90 dakikaya kadar kullanım süresi sunuyor. ProSync kablosuz bağlantı teknolojisi ile ana modülden 30 metre uzağa kadar video aktarımı yapabiliyor. Dreame Leaptic Cube aksiyon kamerası 400 Euro fiyat etiketine sahip ve Ekim ayından itibaren global piyasalarda satışa sunulacak.

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Dreame Leaptic Cube tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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