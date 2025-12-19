Dreame'nin ilk akıllı telefonunun özellikleri sızdırıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dreame Technologies, Eylül ayında küresel ölçekte akıllı telefon pazarına girmeyi planladığını duyurmuştu. Bugüne kadar daha çok üst segment robot süpürgeleri ve akıllı ev ürünleriyle tanınan marka, mühendislik odaklı yaklaşımıyla güçlü bir itibar kazandı. Bu nedenle, resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmamış olmasına rağmen şirketin ilk akıllı telefonu şimdiden ilgi çekmiş durumda.

Dreame Smartphone E1 beklenen özellikler

Dreame Smartphone E1’in, W5110 model numarasıyla AB Enerji Etiketi sertifikasını aldığı ve aynı modele ait bir kullanım kılavuzunun internete düştüğü bildiriliyor. Bu belgeler, resmi tanıtım öncesinde bazı donanım detaylarını doğruluyor. Cihazın 6,67 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacağı belirtilirken, çözünürlük ve yenileme hızıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kamera tarafında ise telefonun, 108 megapiksellik ana sensörün öncülük ettiği üçlü bir arka kamera kurulumu sunacağı söyleniyor. Buna 2 megapiksellik bir derinlik sensörü ve 2 megapiksellik bir makro kamera eşlik edecek. Tasarım çizimlerinde ayrıca dekoratif amaçlı ek bir lens de yer alıyor. Ön tarafta ise 50 megapiksellik bir selfie kamerası ve ekran altı parmak izi okuyucu bulunması bekleniyor.

Xiaomi 17 Ultra'nın devasa batarya kapasitesi ortaya çıktı 17 sa. önce eklendi

Batarya kapasitesi 5.000 mAh olarak listelenirken, 33W kablolu hızlı şarj desteği sunulacağı ifade ediliyor. Sertifikasyon belgelerinde telefonun IP64 seviyesinde toz ve sıçramalara karşı dayanıklı olduğu da yer alıyor.

Dikkat çeken bir diğer detay ise, AB veritabanında bataryanın kullanıcı tarafından değiştirilebilir olarak geçmesine rağmen, kullanım kılavuzunda bataryanın çıkarılmasının tavsiye edilmemesi. Bu da pratikte kapalı bir tasarıma işaret ediyor.

Dreame E1’in 5G, NFC ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi bağlantı özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak işlemci, RAM ve depolama seçenekleriyle ilgili herhangi bir bilgi henüz paylaşılmış değil.

Şu an için Dreame tarafından fiyatlandırma ve satışa sunulacağı pazarlar hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: