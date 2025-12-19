Giriş
    Dreame'nin ilk akıllı telefonunun özellikleri sızdırıldı

    Robot süpürgeleri ve akıllı ev ürünleriyle tanınan Dreame'nin ilk akıllı telefonu yakında geliyor. Peki telefon neler sunacak?                                    

    Dreame'nin ilk akıllı telefonunun özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Dreame Technologies, Eylül ayında küresel ölçekte akıllı telefon pazarına girmeyi planladığını duyurmuştu. Bugüne kadar daha çok üst segment robot süpürgeleri ve akıllı ev ürünleriyle tanınan marka, mühendislik odaklı yaklaşımıyla güçlü bir itibar kazandı. Bu nedenle, resmi bir çıkış tarihi henüz açıklanmamış olmasına rağmen şirketin ilk akıllı telefonu şimdiden ilgi çekmiş durumda.

    Dreame Smartphone E1 beklenen özellikler

    Dreame Smartphone E1’in, W5110 model numarasıyla AB Enerji Etiketi sertifikasını aldığı ve aynı modele ait bir kullanım kılavuzunun internete düştüğü bildiriliyor. Bu belgeler, resmi tanıtım öncesinde bazı donanım detaylarını doğruluyor. Cihazın 6,67 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekrana sahip olacağı belirtilirken, çözünürlük ve yenileme hızıyla ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

    Kamera tarafında ise telefonun, 108 megapiksellik ana sensörün öncülük ettiği üçlü bir arka kamera kurulumu sunacağı söyleniyor. Buna 2 megapiksellik bir derinlik sensörü ve 2 megapiksellik bir makro kamera eşlik edecek. Tasarım çizimlerinde ayrıca dekoratif amaçlı ek bir lens de yer alıyor. Ön tarafta ise 50 megapiksellik bir selfie kamerası ve ekran altı parmak izi okuyucu bulunması bekleniyor.

    Batarya kapasitesi 5.000 mAh olarak listelenirken, 33W kablolu hızlı şarj desteği sunulacağı ifade ediliyor. Sertifikasyon belgelerinde telefonun IP64 seviyesinde toz ve sıçramalara karşı dayanıklı olduğu da yer alıyor.

    Dikkat çeken bir diğer detay ise, AB veritabanında bataryanın kullanıcı tarafından değiştirilebilir olarak geçmesine rağmen, kullanım kılavuzunda bataryanın çıkarılmasının tavsiye edilmemesi. Bu da pratikte kapalı bir tasarıma işaret ediyor.

    Dreame E1’in 5G, NFC ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi bağlantı özelliklerine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak işlemci, RAM ve depolama seçenekleriyle ilgili herhangi bir bilgi henüz paylaşılmış değil.

    Şu an için Dreame tarafından fiyatlandırma ve satışa sunulacağı pazarlar hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil.

    Kaynakça https://mt.today/dreame_smartphone_e1_osnovnye_harakteristiki_pervogo_smartfona_dreame!4d6g7t https://www.gizmochina.com/2025/12/19/dreame-smartphone-e1-specifications-leak/
    Irai3Eif 11 saat önce

    kaç para bu ki?...

    TIGERSHARK 16 saat önce

    yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.

