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    Dreame’nin yeni nesil robot süpürgelerine IFA 2026’dan iki ödül

    Dreame’nin Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete ve X60 Pro Ultra Complete robot süpürgeleri, 180°C buhar ve çift eklemli robotik kol teknolojileriyle IFA 2026’da ödül kazandı.

    Dreame’nin yeni nesil robot süpürgelerine IFA 2026’dan iki ödül Tam Boyutta Gör
    Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen IFA 2026 teknoloji fuarında Dreame, yeni robot süpürge, akıllı temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerini sergiledi. Fuarın dikkat çeken markalarından Dreame, IFA 2026’dan iki ürünüyle ödül ve dört ürünüyle onur ödülü kazandı.

    Ödül alan ürünler

    IFA 2026 jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Dreame’nin Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete robot süpürge modeli “Smart Home (Akıllı Ev)” kategorisinde, X60 Pro Ultra Complete robot süpürge modeli ise “Home Appliances (Ev Elektroniği)” kategorisinde IFA Innovation Awards ödülüne layık görüldü.

    Dört ürüne onur ödülü

    IFA 2026’da iki ürünüyle IFA Innovation Awards ödülü kazanan Dreame’nin çeşitli ürünleri de onur ödülüne layık görüldü.

    “Honoree” (Onur) ödülüne layık görülen ürünler şöyle:

    • Dreame AirStyle Pro 2 saç şekillendirici
    • Dreame A4 AWD Pro 5000 robotik çim biçme makinesi
    • Dreame H50 Self Clean hava nemlendirici
    • Dreame Pano10 Station cam temizleme robotu

    Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete neler sunuyor?

    IFA 2026’da tanıtılan ve ödül kazanan Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, şirketin amiral gemisi robot süpürgesi olarak konumlandırılıyor. Paspas deneyimini yeni bir seviyeye taşıyan süpürge, 180°C buharlı temizlik özelliğiyle ilke imza atıyor. İçindeki suyu kısa sürede yüksek sıcaklıklı buhara dönüştürerek dört farklı çıkış noktasından zemine aktarıyor. Bu sayede kurumuş ve zor lekeleri buharla yumuşatarak temizlik etkisini artıyor. Bu yeteneği ile inovasyon ödülü kazanmayı başardı.

    Dreame’nin yeni nesil robot süpürgelerine IFA 2026’dan iki ödül Tam Boyutta Gör

    Robotun rulosu temizlik sırasında dakikada 300 RPM hızla dönerken zemine 18 N seviyesinde basınç uygulayabiliyor. Dreame, bu sistemin zeminlerdeki bakterilerin yüzde 99,999'una kadar giderim sağlayabildiğini belirtiyor.

    Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete paspaslama mekanizması da önceki nesle kıyasla geliştirilmiş durumda. Dreame, yeni modelde paspas erişim mesafesinin önceki nesle göre iki katına çıkarıldığını ve sistemin 8 cm'ye kadar genişleyebildiğini belirtiyor. Bu sayede robotun duvar ve mobilya kenarlarına daha fazla yaklaşarak temizlenmesi zor bölgelerdeki yüzey alanını artırması amaçlanıyor. Kenarlarda ve ulaşılması zor noktalarda kir bırakmıyor.

    Dreame X60 Pro Ultra Complete

    Dreame’nin yeni nesil robot süpürgelerine IFA 2026’dan iki ödül Tam Boyutta Gör

    Mayıs ayında tanıtılan ve IFA 2026’da ziyaretçilerin beğenisine sunulan Dreame X60 Pro Ultra Complete ise Dreame’nin çift eklemli robotik kol teknolojisine sahip ilk modeli olarak öne çıkıyor. İki katmanlı robotik kol yapısı, robot süpürgenin fiziksel olarak erişemediği bölgelere erişimini sağlıyor.

    Bu mekanizma sayesinde paspasın erişim mesafesi 18 cm'ye, yan fırçanın erişim mesafesi ise 12 cm'ye kadar çıkıyor. Duvar dipleri, mobilya girintileri, sandalye ayakları ve diğer dar alanların daha etkili şekilde temizlenmesine olanak tanıyor. Kör noktaları önemli ölçüde azaltan Dreame X60 Pro Ultra Complete, IFA 2026 jürisi tarafından ödüllendirildi.

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