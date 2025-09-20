Giriş
    Dreame markası akıllı telefon pazarına giriyor

    Dreame Technology yıllardır ev elektroniği alanındaki tecrübesini akıllı telefon pazarına taşıyor. Firma kısa süre içerisinde ilk akıllı telefon modelini piyasaya sürecek. 

    Dreame Space Tam Boyutta Gör
    Daha çok premium robot süpürgeleri ile tanıdığımız Dreame markası akıllı telefon pazarına adım atıyor. Şimdiden proje büyük ilgi gördü ve milyarlarca rupilik ön sipariş miktarı ile firmanın kendisine güvenmesini sağladı. 

    Dreame Space geliyor

    Dreame Space adıyla piyasaya çıkacak olan akıllı telefon modelinin en dikkat çekici özelliği gökyüzü fotoğrafçılığı sunacak olması. Bu sistem gelişmiş fotoğrafçılık teknolojilerini günlük kullanım ile birleştiriyor. 

    Böylece ışık kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde bile gece gökyüzünü, hareketli bulutları hatta Samanyolu galaksisinin dönüşünü telefon kamerasıyla yakalayabilecek. Şirket kullanıcılarına astronomik güzellikleri avuç içine getirmeyi vadediyor.

    Dreame cihazın güvenlik, dayanıklılık, konfor ve donanım gücünü ön planda tutacağını belirtiyor. Ayrıca ürün her bölgede aynı kaliteyi ve donanımı sunacak. Firmanın çok yakında telefon modelini piyasaya sürmesi bekleniyor. Robot süpürge alanında Xiaomi ile uzun bir iş birliği olan Dreame’nin akıllı telefon projesinde yardım alıp almadığı bilinmiyor. 
     

