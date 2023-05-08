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    DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Evreninde!

    IGG, Universal Games ve Digital Platforms iş birliğiyle, DreamWorks’ün Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya animasyon filminin popüler strateji MMO mobil oyunu Lords Mobile'a geldiğini açıkladı.
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    DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Tam Boyutta Gör

    IGG, Universal Games ve Digital Platforms iş birliğiyle, DreamWorks’ün Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya animasyon filminin popüler strateji MMO mobil oyunu Lords Mobile'a geldiğini açıkladı. Bu iş birliği ile Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya karakterleri 1 Mayıs'tan Haziran ayının sonuna kadar sınırlı bir süre için Lords Mobile evreninde yer alacak.

    DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Tam Boyutta Gör

    Lords Mobile, dünya çapındaki hayranları tarafından yüz milyondan fazla indirilen ve milyarlarca saat oynanan bir fantezi MMO oyunudur. Oyun kule savunma unsurları, RPG tarzı mücadeleler ve diğer oyunculara veya yapay zeka düşmanlarına karşı çeşitli taktiksel savaş stilleri içerir.

    DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Tam Boyutta Gör

    Bu sınırlı süreli oyun içi etkinlikte hayranlar, cüceler, deniz kızları, kara elfler, steampunk robotlar ve daha fazlasıyla dolu devasa fantezi dünyasında hakimiyet için yarışırken Viking savaşçıları, Hıçkıdık ve Dişsiz gibi favori karakterler de dahil olmak üzere Berk Adası'nın diğer karakterleri olarak oynayabilecekler. Oyuncular ister profesyonel ister oyuna yeni başlamış olsunlar, bu etkinlik onlara takımlarını kuşanırken, ejderhalarını eğitirken ve gökyüzüne hükmederken asla unutamayacakları bir deneyim sunacak.

    Lansman Videosu:

    Etkinlik Ayrıntıları:

    DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Tam Boyutta Gör

    - Çeşitli etkinlikleri tamamlayarak Ejderha Kılavuz Sayfalarını toplayın ve bunları Hıçkıdık'ı yükseltmek, oyun içi ödüller kazanmak ve topraklarınızı geliştirmek için kullanın.

    - Berk Adası'nın kahramanlarıyla birlikte etkinlik boyunca üs dekorasyonlarının güzelliğinin tadını çıkarın.

    - Canavar Avları'ndan Viking Sandıkları toplayın. (Canavar avlarından günde maksimum 10 Viking Sandığı)

    - Bulmacaları tamamlayarak Dişsiz ve Işığın Öfkesi kale görünümü, iş birliği ifadeleri, iş birliği avatarları ve yeni eserler gibi oyun içi ödüller kazanın.

    - Oyun içi iş birliği ifadeleri, iş birliği avatarları, yeni eserler ve çeşitli iş birliği öğelerini satın almak için Berk Sikkeleri toplayın.

    Bu iş birliği ile ilgili tüm detaylara IGG’nin etkinlikler için özel olarak hazırladığı internet sitesinden de göz atabilirsiniz.

    DreamWorks Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya’sı Lords Mobile Tam Boyutta Gör

    Lords Mobile’ı Google Play Store, App Store  ve Steam üzerinden uygulama içi satın alımlarla ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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