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Droid'in kardeşi MotoroI, Mart ayında Amerika'da satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Droid'in kardeşi MotoroI, Mart ayında Amerika'da satışa sunuluyor
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Herşeyi yapabilen (Droid'in sloganıdır) Droid'in klavyesiz modeli yada Droid'in tableti diyebileceğimiz MOTOROI'nın Kore pazarında kullanıcıyla buluşmasının ardından Amerika'da da Mart ayında satışa sunulacak.

Federal İletişim Komisyonun (FCC)'nin raporuna göre Amerika'da T-Mobile'ın 1,700/2,100MHz 3.Nesil iletişim frekanslarında çalışacağı anlaşılan MOTOROI'nın 3.7 inç boyutunda 480x854 piksel çözünürlük sağlayan ekranıyla Android 2.1 işletim sisteminde çalışması bekleniyor. Motoblur arayüzü sayesinde ana ekranından Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara ve email hesaplarına hızlı birşekilde ulaşılmasına imkan verecek olan telefonun pusulalı GPS yeteneğinin yanısıra Bluetooth 2.0 ve Wi-Fi kablosuz iletişim teknolojileriyle de uyumlu olacak. Motoroi'nin üzerinde 8 megapiksellik kamerayla birlikte HDMI çıkışına da yer verilmiş.

Droid'in kardeşi MotoroI, Mart ayında Amerika'da satışa sunuluyor
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CoreXXX 9 yıl
güzel alet. motorola yaptığı tasarımlarla bu sene konuşulacak gibi.
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O.Beverly 9 yıl
Tasarımı gerçekten çok iyi.Şu kavisli kısmın geçişi öyle prüzsüz ki,başka şekilde kullanılsaydı eminim çok göze batardı.Umarım Türkiye'ye de gelir.
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TELESCOPE 9 yıl
motorola bu sektörün dinazorlarından biridir, kendine yakışanı yapmalıydı ve yapmış bence
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Mertcan. 9 yıl
Motorola'nın yaptığı en iyi telefonlardan birisi , hiç değilse rakiplerine karşı iyi dayanır ve gayet de şık ve kullanışlı görünüyor.
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talh4wk 9 yıl
menüsünü pek beğendiğim söylenemez ama bu telefonn bende olmasını isterdim :D
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KayhanKaan 9 yıl
Motorola çok sağlam geliyor.
İnşallah bundan sonra çıkaracağı telefonlardada yükselişini devam ettirir.
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mk2kill 9 yıl
özellikleri ile nexus one ın karşısında durabilecek sayılı telefonlardan birisi. ekran amoled değil sanırım, o da bu yuksek cozunurluklu ekranın canlılıgını cok etkiler.
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