Droid'in kardeşi MotoroI, Mart ayında Amerika'da satışa sunuluyor

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Herşeyi yapabilen (Droid'in sloganıdır) Droid'in klavyesiz modeli yada Droid'in tableti diyebileceğimiz MOTOROI'nın Kore pazarında kullanıcıyla buluşmasının ardından Amerika'da da Mart ayında satışa sunulacak.

Federal İletişim Komisyonun (FCC)'nin raporuna göre Amerika'da T-Mobile'ın 1,700/2,100MHz 3.Nesil iletişim frekanslarında çalışacağı anlaşılan MOTOROI'nın 3.7 inç boyutunda 480x854 piksel çözünürlük sağlayan ekranıyla Android 2.1 işletim sisteminde çalışması bekleniyor. Motoblur arayüzü sayesinde ana ekranından Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara ve email hesaplarına hızlı birşekilde ulaşılmasına imkan verecek olan telefonun pusulalı GPS yeteneğinin yanısıra Bluetooth 2.0 ve Wi-Fi kablosuz iletişim teknolojileriyle de uyumlu olacak. Motoroi'nin üzerinde 8 megapiksellik kamerayla birlikte HDMI çıkışına da yer verilmiş.

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