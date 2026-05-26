Sakladığı silahla şehri koruyor! Drone'a karşı radar, tehdide karşı yapay zekayla: LA2 Dynamics UKSS

Şehrin ortasında görünmez bir silah sistemi mümkün mü? Sabit duran ama saniyeler içinde ateşe hazır bir sistem? LA2 Dynamics'in retractable UKSS'si SAHA Expo 2026'da!

SAHA Expo 2026'da Sarsılmaz LA2 Dynamics standında Cem Sünbül, şirketin Genel Müdürü Aziz Karaş ile Uzaktan Komutalı Silah Sistemi'nin (UKSS) geri çekilebilir (retractable) sabit platform versiyonunu mercek altına aldı.

Geçen yıl tanıttığımız araç içi gizlenebilir UKSS'nin bir adım ötesine geçen bu yeni platform, sabit noktalara, şehir içi bölgelere ve halka yakın alanlara özel olarak tasarlandı. Sistem inik pozisyonda tamamen standart bir yapı görünümü sergilerken, tehdit anında dakikanın altında yükselerek operasyona hazır hale geliyor.

Üzerinde 7,62 mm kalibreli silah barındıran UKSS retractable, farklı silah konfigürasyonlarına da uyum sağlayabiliyor. Sahada halihazırda onlarca, hatta 100'e yakın sistemi aktif olarak kullanımda bulunan LA2 Dynamics, bu yeni versiyonla sabit nokta korumasında görünmezlik ile müdahale kabiliyetini aynı platformda buluşturuyor.

Sistemin en kritik geliştirme alanlarından biri olan stabilizasyon, geçen yıla kıyasla önemli ölçüde iyileştirildi. Yapay zeka entegrasyonu ve balistik hesaplama modülleriyle desteklenen yeni nesil UKSS, hem atış hassasiyetini hem de otonom hedef takip kapasitesini üst düzeye taşıyor.

Öne çıkan bir diğer yenilik ise radar entegrasyonu. Yaklaşık 5 km mesafedeki hava hedeflerini algılayabilen bu özellik sayesinde sistem, tehdit yönüne otomatik olarak dönüyor ve kamera görüntüsüyle izlemeye başlıyor. Drone başta olmak üzere tüm hava tehditlerini erken tespit edip müdahale imkânı sunan bu yapı, UKSS'yi çok katmanlı bir savunma platformuna dönüştürüyor.

LA2 Dynamics'in "her zaman hazırlıklı" felsefesiyle geliştirdiği bu sistem, yalnızca teknik bir ürün değil; bölgesel güvenlik ihtiyaçlarına yerli ve milli bir yanıt niteliği taşıyor. Aziz Karaş'ın da vurguladığı gibi, geliştirme kapasitesini kendi bünyemizde tutmak, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmanın tek yolu.