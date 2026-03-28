    Pahalı füzelere gerek yok: Dronları düşürebilen otonom mikrodalga silahı

    ABD, tanıttığı Leonidas AGV ile dron sürülerine karşı otonom mikrodalga silah sistemi geliştirdi. Geliştirilen otonom araç sistemi dron sürülerini kısa sürede etkisiz hale getirebiliyor.

    ABD, AUSA Global Force Symposium 2026 etkinliğinde, düşük maliyetli dron sürülerine karşı tasarlanmış yeni bir otonom anti-dron sistemi olan Leonidas Autonomous Ground Vehicle (AGV) aracını tanıttı. Yüksek güçlü mikrodalga silahıyla donatılan bu araç, dron sürülerini saniyeler içinde etkisiz hale getirebiliyor.

    Günümüzde düzenli ordular için en büyük tehditlerden biri olarak görülen dronlar, düşük maliyetleri ile her türlü aktör için oldukça erişilebilir durumda. Çoğu modern ordu ise bu dronları etkisiz hale getirmek için geleneksel füze tabanlı sistemleri kullanıyor. Ancak bu sistemlerin yüksek maliyeti, dronlar etkisiz hale getirilse bile sürdürülebilirlik sınırlarını aşıyor. Bu dengesizliği çözmek amacıyla savunma uzmanları yıllardır düşük maliyetli karşı önlemler öneriyordu ve Leonidas AGV, bu vizyonu somutlaştıran otonom bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    Leonidas AGV nedir?

    Leonidas AGV, Ford F-600 şasisine dayanarak geliştirilmiş ve üzerine sensörler, güç dağıtım sistemleri ile mikrodalga silahını destekleyecek diğer tüm bileşenler entegre edilmiş bir araç.

    Araç, sürücüsüz çalışabilecek şekilde tasarlanmış olup, gerektiğinde uzaktan kontrol ile yönlendirilebiliyor. Bu sayede araç, personel düşman ateşine maruz kalmadan kritik bölgelerde devriye gezebilir veya çeşitli müdahale noktalarına taşınabilir.

    Araçta bulunan Epirus Leonidas mikrodalga silahı, yüksek güçlü elektromanyetik enerji üreterek dronun elektronik sistemlerini bozuyor. Bu etki, dronun navigasyon, itki ve iletişim sistemlerinde arızalara yol açıyor. Mikrodalga silahının avantajı, hedef bölgedeki birden fazla drona aynı anda müdahale edebilmesi. Dronlara karşı lazer tabanlı sistemler de geliştiriliyor ancak lazer sitemleri tekil hedef kısıtı nedeniyle sürü saldırılarına cevap vermekte zorlanıyor.

    Leonidas AGV, ABD merkezli Epirus, General Dynamics Land Systems (GDLS) ve Kodiak AI şirketlerinin ortak çalışmasıyla geliştirildi. GDLS entegrasyon lideri olarak projeyi yönetti. Araç, özel bir askeri araç tasarlamadan, mevcut Ford F-600 şasisi üzerine kuruldu. Bu da hem geliştirme sürecini hızlandırdı hem de ölçeklendirmeyi kolaylaştırdı.

    Bununla birlikte mikrodalga silah sistemi modüler bir yapıya sahip ve farklı araçlara entegre edilebiliyor. Fiziksel mühimmat kullanmadığı için stok sınırlamaları veya yeniden yükleme döngüleri gibi kısıtlamalar yok, bu da sistemin sürekli görev yapabilmesini sağlıyor. Araç, daha geniş anti-dron altyapısında yakın savunma katmanı olarak görev alabiliyor ve kapsama boşluklarını kapatmayı hedefliyor.

    Kodiak AI Driver’ın sistemi ise sensörler, kameralar ve çevresel algılayıcılarla aracın karayolu ve arazi koşullarında kendi kendine sürüş yapabilmesini sağlıyor. Sistem, gerçek zamanlı verileri kullanarak güzergah planlaması yapıyor, engellerden kaçınıyor ve tehditlere göre konum değiştirebiliyor. Gerektiğinde insan operatörler araca müdahale edebiliyor.

    Leonidas AGV’nin AUSA 2026’da sergilenen modeli tam ölçekli bir prototip olmakla birlikte, henüz operasyonel koşullarda test edilmedi veya otonom hareket halindeyken gerçek dron etkileşim kapasitesi gösterilmedi. İlerleyen dönemlerde test görüntülerinin de yayınlanması bekleniyor. Öte yandan Epirus, Leonidas platformunun 66 dronun tamamını başarıyla düşürdüğünü duyurmuştu.

