Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: COVID-19 pandemisinin sonuna yaklaşıyoruz

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Dünya Sağlık Örgütü başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz hafta dünyada COVID-19 kaynaklı ölümlerin Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye (%28 oranına) düştüğünü söyledi. Ghebreyesus'a göre pandeminin sonu yakın gelecekte mümkün.

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DSÖ başkanı, düzenlenen brifingde dünyanın nihayet koronavirüs pandemisini yenmeye yaklaştığını belirterek şunları kaydetti.

Pandemide bitiş çizgisini görüyoruz

Geçen hafta, COVID-19 'dan haftalık olarak bildirilen ölüm sayısı Mart 2020 'den bu yana en düşük seviyedeydi.

'dan haftalık olarak bildirilen ölüm sayısı 'den bu yana seviyedeydi. Bir pandemiyi sona erdirmek için hiç bu kadar iyi bir konumda olmamıştık.

için hiç bu kadar iyi bir konumda olmamıştık. Bitiş çizgisini zaten görüyoruz, ancak şimdi koşmayı bırakmak için en kötü zaman - hızlanmamız gerekiyor.

için en kötü zaman - gerekiyor. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek, gelecekte daha fazla virüs çeşidi, daha fazla ölüm ve daha da fazla belirsizlik riskiyle karşı karşıya kalırız.

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DSÖ tüm ülkeleri, sağlık çalışanları ve yaşlılar da dahil olmak üzere en hassas grupların %100'ünü aşılamaya teşvik ediyor. DSÖ'ye göre SARS-CoV-2 testleri de devam ettirilerek, COVID-19 teşhis ve tedavisi birinci basamak sağlık sistemlerine entegre edilmeli.

2019'un sonlarında Çin'de ortaya çıkan virüs, yaklaşık 6,5 milyon insanı öldürdü ve 606 milyon insana bulaşarak küresel ekonomileri sarstı ve sağlık sistemlerini çökertti.

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