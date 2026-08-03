DuckDuckGo'dan Meta'ya gönderme: Akılsız gözlük satışta

DuckDuckGo Paso Robles: Kamera yok, mikrofon yok, yapay zeka yok, pil yok
Knockaround ve DuckDuckGo, dünyanın en yenilikçi gözetim karşıtı güneş gözlüğünü tanıttı. Kamera yok, mikrofon yok, pil yok, şarj portu yok, çerçevenin içinde gizlenmiş bir çip yok, hiçbir elektronik bileşen yok. Sadece güneşi engellemek ve asla buluta veri göndermemek için tasarlanmış, parlak DuckDuckGo logosuna sahip, güzelce işlenmiş mat siyah bir güneş gözlüğü.
Şirket, ürünün faydaları arasında sonsuz pil ömrü, sıfır bildirim garantisi ve kusursuz çevrimdışı modu gösteriyor.
35 dolara satışa sunuldu
Polarize lensler, tam UV400 koruması ve FDA uyumlu darbelere dayanıklı lensler, hepsi özel sert bir kutu içinde geliyor. Normal bir güneş gözlüğü olarak öne çıkarılan ürünün fiyatı ise 35 dolar.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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