DuckDuckGo'dan Meta'ya gönderme: Akılsız gözlük satışta

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Akıllı gözlükler, insanların isteyerek yüzlerine taktığı minik gözetleme kameralarına dönüşmüş durumda. Her iki haftada bir, yeni bir çift gözlük video kaydetmeyi, konuşmaları dinlemeyi ve bulutta bir yerde yapay zeka modeline aktarmayı vaat ediyor. Öyle bir kargaşaya neden oluyorlar ki, yeni bir isim kazandılar: sapık gözlüğü. Gizliliğe önem veren arama motoru DuckDuckGo, bu trendle dalga geçmenin en iyi yolunu buldu: Hiçbir şey yapmayan güneş gözlüğü DuckDuckGo Paso Robles satışta.

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DuckDuckGo Paso Robles: Kamera yok, mikrofon yok, yapay zeka yok, pil yok

Knockaround ve DuckDuckGo, dünyanın en yenilikçi gözetim karşıtı güneş gözlüğünü tanıttı. Kamera yok, mikrofon yok, pil yok, şarj portu yok, çerçevenin içinde gizlenmiş bir çip yok, hiçbir elektronik bileşen yok. Sadece güneşi engellemek ve asla buluta veri göndermemek için tasarlanmış, parlak DuckDuckGo logosuna sahip, güzelce işlenmiş mat siyah bir güneş gözlüğü.

Şirket, ürünün faydaları arasında sonsuz pil ömrü, sıfır bildirim garantisi ve kusursuz çevrimdışı modu gösteriyor.

35 dolara satışa sunuldu

Polarize lensler, tam UV400 koruması ve FDA uyumlu darbelere dayanıklı lensler, hepsi özel sert bir kutu içinde geliyor. Normal bir güneş gözlüğü olarak öne çıkarılan ürünün fiyatı ise 35 dolar.

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