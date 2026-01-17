Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dudak senkronizasyonu yapan robot EMO insan gibi konuşmayı öğreniyor

    Columbia Üniversitesi’nin EMO isimli robotu, dudak senkronizasyonu yaparak insan gibi konuşmayı öğreniyor. İşte yeni nesil insansı robot teknolojisinin detayları:

    Dudak senkronizasyonu yapan robot insan gibi konuşmayı öğreniyor Tam Boyutta Gör
    Dudak senkronizasyonu yapan robot teknolojileri, insansı robotların geleceği açısından kritik bir eşik olarak görülüyor. Columbia Üniversitesi’nde geliştirilen EMO adlı robot, yalnızca konuşma üretmekle kalmıyor, insanlara benzer şekilde dudak ve yüz hareketlerini senkronize ederek konuşmayı öğreniyor. Dudak senkronizasyonu yapan robot EMO, bu yeteneği sayesinde insan-robot etkileşiminde daha doğal ve gerçekçi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

    EMO’nun geliştirilme süreci, robotun kendi yüz hareketlerini gözlemleyerek öğrenmesine dayanıyor. Columbia Üniversitesi’nde robotik alanında doktora öğrencisi olan Yuhang Hu ve Prof. Hod Lipson liderliğindeki ekip, EMO’yu esnek silikon bir yüzle donatılmış robotik bir kafa olarak tasarladı. Bu yüzün altında yer alan 26 küçük motor, farklı kombinasyonlarda çalışarak çok sayıda yüz ifadesi ve dudak hareketi oluşturabiliyor.

    EMO robotu konuşmayı ve yüz hareketlerini nasıl öğreniyor?

    Araştırmacılar, EMO’nun öğrenme sürecini başlatmak için robotu bir aynanın karşısına yerleştirdi. EMO, binlerce farklı yüz ifadesi üretirken kendi görüntüsünü izleyerek hangi motor kombinasyonlarının hangi görsel sonuçları doğurduğunu öğrenmeye başladı. Bu yaklaşım, görselden eyleme olarak adlandırılan ve kısaca VLA (Vision-Language-Action) modeliyle tanımlanan bir öğrenme yöntemine dayanıyor. Bu sayede robot, yüz hareketleri ile motor kontrolü arasındaki ilişkiyi insan müdahalesi olmadan kavrayabiliyor.

    Bir sonraki aşamada EMO, dudak senkronizasyonu yeteneğini geliştirmek için insanlara ait konuşma ve şarkı söyleme videolarını analiz etti. Saatler süren YouTube video incelemeleri sırasında robot, belirli seslerin hangi ağız ve dudak şekilleriyle üretildiğini ayırt etmeyi öğrendi. Yapay zekâ sistemi, bu gözlemleri daha önce edinilen motor bilgileriyle birleştirerek sentetik ses modülünden çıkan kelimelere uygun dudak hareketleri üretmeyi başardı.

    Elbette teknoloji henüz kusursuz değil. EMO, özellikle "B" ve "W" gibi dudakların tamamen kapanmasını veya yuvarlanmasını gerektiren seslerde zorlanıyor. Ancak araştırmacılara göre bu durum, robotun daha fazla veriyle eğitilmesi sayesinde zamanla aşılabilecek bir sorun. İnsanlarda olduğu gibi, pratik arttıkça motor kontrolü ve ses-ifadeyle uyum da gelişiyor. Bu da EMO’nun gelecekte daha akıcı ve doğal konuşmalar yapabilmesinin önünü açıyor.

    Yuhang Hu’ya göre dudak senkronizasyonu yeteneğinin gelişmiş konuşma yapay zekâlarıyla birleştirilmesi, insan-robot ilişkilerinde yeni bir boyut yaratabilir. ChatGPT veya Gemini benzeri dil modelleriyle entegre edilen bir robot, yalnızca doğru cümleler kurmakla kalmaz, aynı zamanda konuşmanın duygusal bağlamına uygun yüz ifadeleri de sergileyebilir. Robot, insan konuşmalarını ne kadar fazla gözlemlerse, mimik ve jestleri o kadar bağlama duyarlı hale geliyor. Bu da robotların eğitim, sağlık ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda daha etkili kullanılmasını mümkün kılabilir.

     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ses yapan üst komşu petek arkası folyo kullananlar eski telefonun imei numarasını yeni telefona aktarma esenler otogardan küçükçekmece'ye nasıl gidilir yivsiz av tüfeği araçta taşınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum