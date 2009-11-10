Dulin's Book iki yeni elektronik kitap okuyucusunu duyurdu

Özellikle Amerika'da elektronik kitap sektörünün cazip hale gelmesiyle elektronik firmalarının yanında e-kitap sektöründe faaliyet gösteren firmalarda bu yöndeki çözümlerinin sayısını arttırmaya devam ediyorlar. Bu firmalardan biri Dulin's Book, iki yeni okuyucusuyla elektronik kitap okuyucularının karşısına çıkıyor.

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PocketBook 360

Bunlardan ilki 5 inçlik E-Ink Vizplex ekrana sahip olan PocketBook 360. Samsung tarafından üretilen S3C2440 AL-40 400MHz'lik işlemciden gücünü alan okuyucu, 512MB'lık depolama alanıyla geliyor. MicroSD girişiyle depolama alanının kullanıcının isteği doğrultusunda arttırılmasına imkan veren okuyucu da ekranın yatay yada normal konumu almasını sağlayan ivmeölçer de bulunuyor. Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle 2 hafta içersinde raflardaki yerini alacak olan PocketBook 360'ın tavsiye edilen satış fiyatıysa 240 dolar olarak belirlenmiş.

Firmanın ürün gamına eklediği diğer bir okuyucu ise 6 inçlik E-Ink Vizplex ekranı bulunan PocketBook 301. PocketBook 360'da olduğu gibi aynı işlemci ve depolama alanına sahip olan okuyucu, dahili hoparlörleri sayesinde MP3 dosyalarının oynatabiliyor. microSD girişinin yanında SD girişi de bulunan cihazda 5 inçlik kardeşinde bulunan ivmeölçer ise bulunmuyor. 4 farklı renk alternatifiyle bugünden itibaren satışa sunulan PocketBook 301 için Dulin's Book'un belirlediği satış fiyatı ise 275 dolar.