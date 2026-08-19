Dune 3'ün yeni tanıtım videosu yayınlandı: Odyssey gibi o da 70mm IMAX'te gösterilecek

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en heyecan verici filmlerden biri de Dune 3 (Dune: Part Three) olacak. Denis Villeneuve'ün epik Dune üçlemesini noktalayacak olan Dune: Part Three, 18 Aralık'ta vizyona girecek. Heyecanla beklediğimiz film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., dün filmden yeni bir tanıtım fragmanı daha yayınladı. Bu yeni fragman, aynı The Odyssey gibi Dune 3'ün de 70mm IMAX formatında gösterileceğini ve burada daha farklı görüneceğini vurguluyor. Daha geniş bir film karesi sunan bu formatta, normal sinemalarda görünenden daha geniş bir film karesi perdeye yansıyor.

Tamamı IMAX kameralarla çekilen ilk film olarak tarihe geçen The Odyssey'in aksine Dune: Part 3'ün tamamı IMAX formatında değil. Ancak filmde 70mm IMAX formatında çekilmiş tam 71 dakikalık bölüm olduğu belirtiliyor ki bu da filmin neredeyse yarısına denk geliyor.

Dune 3, Üçlemeyi Epik Bir Finale Ulaştıracak

Üçüncü filme kaynaklık eden Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.

Yeni Dune filmi ilk duyurulduğunda Dune: Messiah olarak anılıyordu. Ancak daha sonra adı Dune: Part Three olarak değiştirildi. Bu değişikliğin en önemli sebebi, filmin sadece ikinci kitapla, yani Dune: Messiah ile sınırlı kalmayacak olması. Denis Villeneuve, üçlemesini tamamlarken, üçüncü kitap olan Children of Dune'dan da belli başlı parçaları kullanacak.

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Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.

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Dune 3 fragmanı 70mm IMAX'i ön plana çıkarıyor

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