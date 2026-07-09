Dune 3'ten yeni fragman: Üçlemenin epik finali 18 Aralık'ta geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en heyecan verici filmlerden biri de Dune 3 (Dune: Part Three) olacak. Denis Villeneuve'ün beğeni toplayan Dune üçlemesini noktalayacak olan Dune: Part Three, 18 Aralık'ta vizyona girecek. Heyecanla beklediğimiz film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., dün filmin yeni fragmanını yayınladı.

Dune 3, Üçlemeyi Epik Bir Finale Ulaştıracak

Üçüncü filme kaynaklık eden Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.

Yeni Dune filmi ilk duyurulduğunda Dune: Messiah olarak anılıyordu. Ancak daha sonra adı Dune: Part Three olarak değiştirildi. Bu değişikliğin en önemli sebebi, filmin sadece ikinci kitapla, yani Dune: Messiah ile sınırlı kalmayacak olması. Denis Villeneuve, üçlemesini tamamlarken, üçüncü kitap olan Children of Dune'dan da belli başlı parçaları kullanacak.

2026'nın ilk yarısında çıkan en iyi 10 film 6 gün önce eklendi

Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Dune 3 fragmanı yayınlandı: Epik bir final geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: