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    Dune 3'ten yeni fragman: Üçlemenin epik finali 18 Aralık'ta geliyor

    Denis Villeneuve'ün Dune üçlemesini tamamlayacak olan Dune: Part Three'nin yeni fragmanı yayınlandı. Bu destansı üçlemeye epik bir final vadeden Dune 3, 18 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

    Dune 3 fragmanı yayınlandı: Epik bir final geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak en heyecan verici filmlerden biri de Dune 3 (Dune: Part Three) olacak. Denis Villeneuve'ün beğeni toplayan Dune üçlemesini noktalayacak olan Dune: Part Three, 18 Aralık'ta vizyona girecek. Heyecanla beklediğimiz film için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., dün filmin yeni fragmanını yayınladı.

    Dune 3, Üçlemeyi Epik Bir Finale Ulaştıracak

    Üçüncü filme kaynaklık eden Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.

    Yeni Dune filmi ilk duyurulduğunda Dune: Messiah olarak anılıyordu. Ancak daha sonra adı Dune: Part Three olarak değiştirildi. Bu değişikliğin en önemli sebebi, filmin sadece ikinci kitapla, yani Dune: Messiah ile sınırlı kalmayacak olması. Denis Villeneuve, üçlemesini tamamlarken, üçüncü kitap olan Children of Dune'dan da belli başlı parçaları kullanacak.

    Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.

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