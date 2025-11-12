Giriş
    Dune 3'ten beklenen haber geldi; 2026'da sinemaseverlerle buluşacak

    Denis Villeneuve'ün Dune üçlemesi, tamamlanmaya bir adım daha yaklaştı. Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşması beklenen Dune 3'ten bir süredir beklenen haber geldi.   

    Dune 3, 2026'daki vizyon tarihine yetişmeye bir adım daha yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Frank Herbert'ın efsanevi bilim-kurgu serisi Dune'un ilk kitabını iki etkileyici filme dönüştüren Denis Villeneuve, şimdi serinin sonraki kitaplarına geçerek üçlemesini tamamlamaya hazırlanıyor. Hatırlarsanız Dune 3 geçtiğimiz yıl resmi olarak duyurulmuş, Temmuz ayında da sete çıkılmıştı. Yeni Dune filminin o günden beri devam eden çekimleri bu hafta tamamlandı. Böylece yeni Dune filmi, 2026'da vizyon tarihine yetişmeye bir adım yaklaştı.

    Dune 3, 18 Aralık 2026'da Vizyona Girecek

    Yeni Dune filmi ilk duyurulduğu dönemde Dune: Messiah adıyla anılıyordu. Ancak gelen son haberler filmin bunun yerine Dune 3 ya da Dune: Part 3 adıyla çıkacağını gösteriyor. Bu değişikliğin en önemli sebebi, filmin sadece ikinci kitapla, yani Dune: Messiah ile sınırlı kalmayacak olması. Denis Villeneuve, üçlemesini tamamlarken, üçüncü kitap olan Children of Dune'dan da belli başlı parçaları kullanacak.

    Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.

    Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.

