Dune 3'ün IMAX biletleri dakikalar içinde tükendi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Dune 3'ün (Dune: Part Three), 18 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak. Yani filmin çıkışına daha sekiz aydan uzun süre var. Ancak filmin IMAX salonlarındaki biletleri daha şimdiden kapış kapış satılıyor. Filmin ABD'deki IMAX 70mm gösterimleri için bilet satışları dün başladı ve biletler dakikalar içinde tükendi.

Filmin vizyon tarihi yaklaştıkça, sonraki haftaların seansları için de satışlar açılacaktır. Ancak ilk haftalardaki gösterimler için IMAX salonlarının şimdiden dolmuş olması, Dune 3'e ilginin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Bu arada Warner Bros., IMAX biletlerinin satışa çıktığını duyurmak için filmden yeni bir teaser (kısa tanıtım videosu) da paylaştı.

Dune 3, Üçlemeyi Tamamlayan Film Olacak

Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.

Yeni Dune filmi ilk duyurulduğunda Dune: Messiah olarak anılıyordu. Ancak daha sonra adı Dune: Part Three olarak değiştirildi. Bu değişikliğin en önemli sebebi, filmin sadece ikinci kitapla, yani Dune: Messiah ile sınırlı kalmayacak olması. Denis Villeneuve, üçlemesini tamamlarken, üçüncü kitap olan Children of Dune'dan da belli başlı parçaları kullanacak.

Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.

