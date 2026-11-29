Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Dune serisinin merakla beklenen üçüncü filmi, kitaba birebir sadık bir uyarlama bekleyenleri üzebilir. Yönetmen Denis Villeneuve, 18 Aralık'ta vizyona girecek yeni filmin hikâyesinde radikal değişiklikler yaptığını açıkladı. "Dune: Part III" adıyla seyirciyle buluşacak yapım, ikinci kitaptan serbest bir şekilde uyarlanacak ve kitaptakinden oldukça farklı bir finale ev sahipliği yapacak. Dev kadronun korunduğu seriye, Robert Pattinson da Scytale rolüyle dâhil oluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Heyecanlı bir bekleyişin ardından nihayet 18 Aralık'ta vizyona girecek olan Dune 3 (Dune: Part III), ilk başta Dune: Messiah adıyla duyurulmuştu. Ancak daha sonra filmin adı Dune: Part III olarak değiştirildi. O dönemde bu değişikliğin başlıca sebebinin, filmin sadece ikinci kitapla, yani Dune: Messiah ile sınırlı kalmayacağı olduğu düşünülmüştü. Ancak görünen o ki Denis Villeneuve'ün Dune: Messiah ismini kullanmamasının farklı bir sebebi varmış.

Bu hafta yeni Dune filmi hakkında konuşan Denis Villeneuve, Dune 3'ün oldukça serbest bir uyarlama olduğunu, hâl böyleyken de filme Dune: Messiah demenin doğru olmayacağını söyledi. Başarılı yönetmen, Dune üçlemesini epik bir finale ulaştırırken, hikâyede bazı önemli değişiklikler yapmış. Villeneuve'ün sinemacı olarak kabiliyetlerine güvenenler için bu o kadar endişe verici bir haber olmayabilir. Ancak bu açıklama, özellikle kitaba sıkı sıkıya bağlı bir uyarlama bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir.

Dune 3, 18 Aralık'ta Vizyona Girecek

Üçüncü filme kaynaklık eden Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Aynı şekilde Dune 3 de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacak. Ancak görünen o ki kitaptakinden farklı bir final izleyeceğiz.

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Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ayrıca Robert Pattinson da hikâyede önemli bir yer tutan Scytale karakteriyle seriye dâhil oluyor.

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