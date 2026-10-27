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    Dune 3'ten son fragman geldi: Üçlemenin epik finali 18 Aralık'ta vizyona girecek

    Denis Villeneuve'ün Dune üçlemesini tamamlayacak olan Dune: Part Three'nin son fragmanı yayınlandı. Bu destansı üçlemeye epik bir final vadeden Dune 3, 18 Aralık'ta vizyona girecek.

    Dune 3'ten son fragman geldi: Üçlemenin epik finali 18 Aralık'ta vizyona girecek Tam Boyutta Gör
    Bu yıl bitmeden sinemaseverlerle buluşacak en heyecan verici filmlerden biri de Dune 3 (Dune: Part Three) olacak. Denis Villeneuve'ün beğeni toplayan Dune üçlemesini noktalayacak olan film, 18 Aralık'ta vizyona girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan Dune 3 için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., bugün filmin son fragmanını paylaştı.

    Dune 3, Epik Bir Final Vadediyor

    Üçüncü filme kaynaklık eden Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.

    Yeni Dune filmi ilk duyurulduğunda Dune: Messiah olarak anılıyordu. Ancak daha sonra adı Dune: Part Three olarak değiştirildi. Çünkü film sadece ikinci kitapla, yani Dune: Messiah ile sınırlı kalmayacak. Denis Villeneuve, üçlemesini tamamlarken, serinin üçüncü kitabı olan Children of Dune'dan da belli başlı parçaları kullanacak.

    Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.

    The Odyssey ile adeta zirvesini yaşayan IMAX salonları, Dune 3'le yeniden bayram edecek gibi duruyor. Zira ön satışların başladığı bazı ülkelerde IMAX salonlar şimdiden yok satmaya başlamış durumda. Dune 3, The Odyssey gibi tamamı IMAX kameralarla çekilen bir film olmasa da filmde 70mm IMAX formatında çekilmiş tam 71 dakikalık bölüm olduğu belirtiliyor ki bu da filmin neredeyse yarısına denk geliyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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