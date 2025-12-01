Dune 3'ün çıkış tarihi değiştirilebilir

Dune 3'ün Vizyon Tarihi Öne Çekilebilir
Venedik Film Festivali Direktörü Alberto Barbera, yeni Dune filmini festival programına eklemek için Denis Villeneuve ile görüştüğünü ve Dune 3'ün dünya prömiyerini Venedik'te yapabileceğini açıkladı. Venedik Film Festivali, eylül ayı başında düzenleniyor. Dolayısıyla bu açıklama, filmin eylül ayına yetiştirilme ihtimali olduğunu gösteriyor. Hâl böyleyken Warner Bros.'un filmi Aralık ayına kadar bekletip Avengers: Doomsday'in karşısına koyma ihtimali daha da düşük görünüyor. Bu yüzden şimdi sektördeki beklenti Dune 3'ün Ekim ya da Kasım ayına alınması yönünde. Böylece film dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapıp, hemen sonra da vizyonda izleyici ile buluşabilir.
Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.
Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.
