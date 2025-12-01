Giriş
    Dune 3'ün çıkış tarihi değiştirilebilir

    Normalde 18 Aralık 2026'da vizyona gireceği açıklanan Dune 3'ün çıkış tarihi değiştirilebilir. Denis Villeneuve'ün yönettiği yeni Dune filminin prestijli bir festivalde gösterilmesi de gündemde.

    Dune 3 Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar çıkan iki filmiyle beğeni kazanan Dune serisi, önümüzdeki yıl üçüncü filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Ancak bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği konusunda hâlâ soru işaretleri var. Dune 3'ün vizyon tarihi 18 Aralık 2026 olarak duyurulmuş olsa da pek çok kişi bu tarihin değişeceğini düşünüyor. Çünkü aynı gün Avengers: Doomsday de gösterime giriyor. Warner Bros.'un, Dune 3'ü böylesine güçlü bir rakiple aynı gün vizyona sokmak istemeyeceği, bu yüzden filmi başka bir tarihe alabileceği bir süredir konuşuluyordu. Dün gelen bir açıklamayla birlikte bu ihtimal daha da kuvvetlendi.

    Dune 3'ün Vizyon Tarihi Öne Çekilebilir

    Venedik Film Festivali Direktörü Alberto Barbera, yeni Dune filmini festival programına eklemek için Denis Villeneuve ile görüştüğünü ve Dune 3'ün dünya prömiyerini Venedik'te yapabileceğini açıkladı. Venedik Film Festivali, eylül ayı başında düzenleniyor. Dolayısıyla bu açıklama, filmin eylül ayına yetiştirilme ihtimali olduğunu gösteriyor. Hâl böyleyken Warner Bros.'un filmi Aralık ayına kadar bekletip Avengers: Doomsday'in karşısına koyma ihtimali daha da düşük görünüyor. Bu yüzden şimdi sektördeki beklenti Dune 3'ün Ekim ya da Kasım ayına alınması yönünde. Böylece film dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapıp, hemen sonra da vizyonda izleyici ile buluşabilir.

    Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.

    Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara katılan en önemli isim ise Robert Pattinson olacak.

