Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

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Oynat Sinema dünyasının heyecanla beklediği Dune 3 için yeni bir fragman yayınlandı. 18 Aralık'ta vizyona girecek film, Timothée Chalamet, Zendaya ve kadroya yeni katılan Robert Pattinson gibi yıldız isimleri bir araya getiriyor. Denis Villeneuve imzalı bu epik final, hikâyedeki büyük zaman sıçramasıyla izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor. IMAX biletleri şimdiden tükenen yapım, gişede rekor kırmaya hazırlanıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bu yıl en heyecanla beklenen filmlerinden Dune 3 (Dune: Part Three)'ün çıkışına artık sadece üç hafta kaldı. Denis Villeneuve'ün beğeni toplayan Dune üçlemesini noktalayacak olan film, 18 Aralık'ta vizyona girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan Dune 3 için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., dün filmden yeni bir tanıtım fragmanı daha yayınladı. Yaklaşık bir dakıkalık bu fragman, Dune 3'ün yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunu ön plana çıkarıyor.

Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ayrıca Robert Pattinson da hikâyede önemli bir yer tutan Scytale karakteriyle seriye dâhil oluyor.

Dune 3, Epik Bir Final Vadediyor

Üçüncü filme kaynaklık eden Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.

Yeni Dune filmi ilk duyurulduğunda Dune: Messiah olarak anılıyordu ama daha sonra adı Dune: Part Three olarak değiştirildi. Çünkü film sadece ikinci kitapla, yani Dune: Messiah ile sınırlı kalmayacak. Denis Villeneuve, üçlemesini tamamlarken, serinin üçüncü kitabı olan Children of Dune'dan da belli başlı parçaları kullanacak.

Marvel, Avengers: Doomsday'in yeni fragmanını yayınladı 1 gün önce eklendi

The Odyssey ile zirvesini yaşayan IMAX salonları, Dune 3 ile yeniden bayram edecek gibi duruyor. Zira ön satışların başladığı ülkelerde IMAX salonlar şimdiden yok satmaya başlamış durumda. Dune 3, Avengers: Doomsday gibi güçlü bir rakiple aynı gün vizyona girecek olsa da bu durum etkileyici bir açılış yapmasına engel olmayacak gibi duruyor.

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Dune 3'ün yeni fragmanı yıldız isimleri sahaya sürüyor

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