Yapay Zeka Özeti:
- Sinema dünyasının heyecanla beklediği Dune 3 için yeni bir fragman yayınlandı. 18 Aralık'ta vizyona girecek film, Timothée Chalamet, Zendaya ve kadroya yeni katılan Robert Pattinson gibi yıldız isimleri bir araya getiriyor. Denis Villeneuve imzalı bu epik final, hikâyedeki büyük zaman sıçramasıyla izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor. IMAX biletleri şimdiden tükenen yapım, gişede rekor kırmaya hazırlanıyor.
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Dune 3'te Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönüyor. Ayrıca Robert Pattinson da hikâyede önemli bir yer tutan Scytale karakteriyle seriye dâhil oluyor.
Dune 3, Epik Bir Final Vadediyor
Üçüncü filme kaynaklık eden Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.
Yeni Dune filmi ilk duyurulduğunda Dune: Messiah olarak anılıyordu ama daha sonra adı Dune: Part Three olarak değiştirildi. Çünkü film sadece ikinci kitapla, yani Dune: Messiah ile sınırlı kalmayacak. Denis Villeneuve, üçlemesini tamamlarken, serinin üçüncü kitabı olan Children of Dune'dan da belli başlı parçaları kullanacak.
The Odyssey ile zirvesini yaşayan IMAX salonları, Dune 3 ile yeniden bayram edecek gibi duruyor. Zira ön satışların başladığı ülkelerde IMAX salonlar şimdiden yok satmaya başlamış durumda. Dune 3, Avengers: Doomsday gibi güçlü bir rakiple aynı gün vizyona girecek olsa da bu durum etkileyici bir açılış yapmasına engel olmayacak gibi duruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli