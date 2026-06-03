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    Dune: Awakening sonunda konsollara geliyor; Xbox ve PS5 için çıkış tarihi açıklandı

    Geçtiğimiz yılın dikkat çeken oyunlarından Dune: Awakening sonunda konsollara geliyor. Oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'e geleceği tarih sonunda resmi olarak duyuruldu.

    Dune: Awakening sonunda konsollara geliyor; Xbox ve PS5 için çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl PC'ye yönelik olarak satışa çıkan Dune: Awakening, nihayet konsollara da geliyor. Sony'nin dün düzenediği State of Play etkinliği sırasında oyunun 22 Eylül'de PS5'e geleceği duyuruldu. Bu vesileyle oyunun Xbox Series X/S'e geleceği tarih de belli olmuş oldu. Nitekim kısa süre sonra Xbox cephesinden de açıklama geldi. Dune: Awakening, 22 Eylül'de hem Xbox'a hem de PlayStation'a gelecek.

    Conan Exiles'ın arkasındaki stüdyo olarak tanıdığımız Funcom'un gelştirdiği Dune: Awakening, oyuncuları çöl gezegeni Arrakis'te zorlu bir hayatta kalma mücadelesine davet ediyor. Oyuncular bir yandan kaynak toplayıp üs kurarak bu zorlu dünyada hayatta kalmaya çalışırken, bir yandan da ister tek başlarına isterse başkalarıyla birlikte çeşitli maceralara atılıyor. Bu yönüyle oyunu bir "survival MMO" olarak sınıflandırabiliriz.

    Dune: Awakening öyle herkesin sevdiği bir oyun olmadı kesinlikle. Oyunun Steam'deki oyuncu değerlendimesinin "karışık" olması da bunun göstergesi. Ancak Dune oyunu, özellikle survival MMO türündeki oyunları sevenlerden geçer not almayı başardı. Nitekim kayda değer bir kitle oluşturmayı da bildi ki konsola gelmesiyle birlikte bu kitlenin daha da büyümesi bekleniyor.

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    Nat Alianovna 1 saat önce

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    PoTemKiN_02 4 saat önce

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