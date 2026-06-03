Dune: Awakening sonunda konsollara geliyor; Xbox ve PS5 için çıkış tarihi açıklandı

Conan Exiles'ın arkasındaki stüdyo olarak tanıdığımız Funcom'un gelştirdiği Dune: Awakening, oyuncuları çöl gezegeni Arrakis'te zorlu bir hayatta kalma mücadelesine davet ediyor. Oyuncular bir yandan kaynak toplayıp üs kurarak bu zorlu dünyada hayatta kalmaya çalışırken, bir yandan da ister tek başlarına isterse başkalarıyla birlikte çeşitli maceralara atılıyor. Bu yönüyle oyunu bir "survival MMO" olarak sınıflandırabiliriz.
Dune: Awakening öyle herkesin sevdiği bir oyun olmadı kesinlikle. Oyunun Steam'deki oyuncu değerlendimesinin "karışık" olması da bunun göstergesi. Ancak Dune oyunu, özellikle survival MMO türündeki oyunları sevenlerden geçer not almayı başardı. Nitekim kayda değer bir kitle oluşturmayı da bildi ki konsola gelmesiyle birlikte bu kitlenin daha da büyümesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.