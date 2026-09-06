Dungeons & Dragons filminin devamı çekilebilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Stranger Things ve Baldur's Gate 3 gibi yapımlarla birlikte popülaritesi iyice artan Dungeons & Dragons (Zindan ve Ejderhalar) serisi, oldukça hareketli bir hafta geçiriyor. Hatırlarsanız daha birkaç gün önce Netflix'in Ravenloft hikâyesini ekrana taşıyacak büyük bütçeli bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlayacağı ortaya çıkmıştı.Bu haberden sadece birkaç gün sonra Dungeons & Dragons serisi bu kez de bir film uyarlamasıyla gündemde.

2023 yapımı Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves filminin yönetmenleri olan Jonathan Goldstein ve John Francis Daley, yeni filmleri Mayday'in tanıtımı sırasında D&D hakkında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Honor Among Thieves gişede beklentilerin altında kaldıktan sonra Paramount'un devam filmine yeşil ışık yakmadığını doğrulayan ikili, buna rağmen bir devam filmi çekilebileceğini söyleyerek serinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Netflix yeni bir Dungeons & Dragons dizisi hazırlıyor 2 gün önce eklendi

Hasbro, Devam Filmi İçin Başka Stüdyolarla Görüşüyor

Dungeons & Dragons serisinin film haklarını Paramount değil Hasbro kontrol ediyor ve yönetmenler Hasbro'nun devam filmini hayata geçirmeye çalıştığını söylüyor. Hasbro, bu amaç doğrultusunda diğer Hollywood stüdyolarıyla görüşmelere başlamış durumda. Paramount'tan bayrağı devralacak bir stüdyo bulunması durumunda Dungeons & Dragons'a bir devam filmi çekilecek.

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