Dungeons & Dragons filminin devamı çekilebilir

2023 yapımı Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves filminin yönetmenleri olan Jonathan Goldstein ve John Francis Daley, yeni filmleri Mayday'in tanıtımı sırasında D&D hakkında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Honor Among Thieves gişede beklentilerin altında kaldıktan sonra Paramount'un devam filmine yeşil ışık yakmadığını doğrulayan ikili, buna rağmen bir devam filmi çekilebileceğini söyleyerek serinin hayranlarını heyecanlandırdı.
Hasbro, Devam Filmi İçin Başka Stüdyolarla Görüşüyor
Dungeons & Dragons serisinin film haklarını Paramount değil Hasbro kontrol ediyor ve yönetmenler Hasbro'nun devam filmini hayata geçirmeye çalıştığını söylüyor. Hasbro, bu amaç doğrultusunda diğer Hollywood stüdyolarıyla görüşmelere başlamış durumda. Paramount'tan bayrağı devralacak bir stüdyo bulunması durumunda Dungeons & Dragons'a bir devam filmi çekilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: