Dünya gibi yaşanılabilir gezegenler düşünülenden de nadir olabilir

Tam Boyutta Gör Uzayda yaşam arayışı denildiğinde, bilim insanlarının ilk baktığı kriterlerden biri “yaşanabilir bölge” olarak bilinen yörüngeler oluyor. Bir gezegenin yıldızına olan uzaklığı, yüzeyinde sıvı su bulunabilmesi için kritik kabul ediliyor. Bu yüzden bugüne kadar keşfedilen binlerce ötegezegen arasında, özellikle bu bölgeye denk gelenler yaşam ihtimali açısından en güçlü adaylar olarak öne çıkarıldı. Ancak yeni bir araştırma, bu yaklaşımın tek başına yeterli olmayabileceğini gösteriyor.

Suyun Varlığı Tek Başına Yeterli Değil

Washington Üniversitesi'nde yürütülen yeni bir çalışma, yüzeyinde su bulunabilecek sıcaklıklara sahip olmanın bir gezegeni yaşanabilir kılmak için yeterli olmadığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre bir gezegenin uzun vadede yaşamı destekleyebilmesi için sadece suya sahip olması değil, aynı zamanda bu suyun belirli bir miktarın üzerinde olması gerekiyor. Hatta çalışmaya göre Dünya büyüklüğünde bir gezegenin yaşanabilir kalabilmesi için, en az Dünya okyanuslarının yüzde 20 ila 50’si kadar su barındırması şart.

Bugüne kadar doğrulanan 6 binden fazla ötegezegenin önemli bir kısmı yaşanabilir bölgede yer alıyor. Ancak araştırmacılara göre bu gezegenlerin önemli bir bölümü “çöl gezegenler” olabilir ve bu da onları düşündüğümüzden çok daha az yaşanabilir kılıyor. Çünkü suyun varlığı tek başına yeterli değil; önemli olan bu suyun gezegenin iklim sistemini nasıl etkilediği.

Çalışmanın başyazarı Haskelle White-Gianella, özellikle yüzeyinde çok az su bulunan gezegenlere odaklandıklarını belirtiyor. Bu gezegenler teorik olarak yaşanabilir bölgede yer alsalar bile, pratikte yaşamı destekleyemeyebilirler. Bunun temel nedeni ise gezegenlerin sıcaklığını uzun vadede dengeleyen karbon döngüsünün suya bağımlı olması.

Karbon Döngüsü Bozulursa Ne Olur?

Dünya'da atmosfere salınan karbondioksit, yağmur yoluyla yüzeye geri döner ve kayaçlarla etkileşime girerek okyanuslara taşınır. Bu süreç milyonlarca yıl boyunca devam eden bir döngü oluşturarak gezegenin sıcaklığını dengede tutar. Ancak bu mekanizmanın çalışabilmesi için yeterli miktarda suya ihtiyaç vardır. Eğer bir gezegende yeterince yağış oluşmazsa, bu döngü sekteye uğrar. Karbondioksit atmosferde birikmeye devam ederken, onu dengeleyecek mekanizmalar devre dışı kalır. Sonuç olarak sera etkisi giderek güçlenir, sıcaklıklar artar ve mevcut su da zamanla buharlaşır. Araştırmaya göre bu süreç, gezegeni geri dönülmez şekilde yaşanamaz hâle getirebilir.

Araştırma ekibi, bu süreci daha iyi anlayabilmek için gelişmiş bilgisayar simülasyonları kullandı. Özellikle daha önceki modellerde yeterince dikkate alınmayan rüzgâr ve buharlaşma gibi faktörler de yeni analizlere dâhil edildi. Bu sayede kurak gezegenlerde suyun nasıl davrandığı daha gerçekçi şekilde modellenebildi. Elde edilen sonuçlar, az suya sahip gezegenlerin zamanla tamamen kuruyabileceğini ve başlangıçta yaşanabilir olsalar bile bu özelliklerini kaybedebileceklerini gösteriyor. Yani bir gezegenin yaşam barındırma ihtimali, yalnızca bulunduğu konuma değil, aynı zamanda zaman içinde geçirdiği evrime de bağlı.

Bu teoriye en yakın örneklerden biri ise Venüs. Dünya ile benzer boyutlara sahip olan Venüs’ün geçmişte su barındırmış olabileceği düşünülüyor. Ancak bugün gezegenin yüzey sıcaklığı son derece yüksek ve atmosferi yoğun karbondioksitle kaplı. Araştırmacılara göre Venüs, başlangıçta Dünya’dan biraz daha az suya sahip olduğu için karbon döngüsünü sürdürememiş olabilir. Bu da zamanla sera etkisinin kontrolden çıkmasına ve gezegenin bugünkü aşırı sıcak koşullarına ulaşmasına yol açmış olabilir.

Bu çalışma, uzayda yaşam arayışında kullanılan kriterlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılara göre sınırlı gözlem kaynaklarıyla tüm gezegenleri incelemek mümkün olmadığı için, adayları daha iyi filtrelemek gerekiyor. Ve bu noktada suyun miktarı, en az varlığı kadar kritik bir faktör hâline geliyor.

