Dünya elektrikli araçlara yöneliyor: 7 ayda 11,5 milyon satış

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Tam Boyutta Gör Küresel elektrikli araç satışları temmuzda yıllık bazda yüzde 9 artarak 1,85 milyona ulaştı. Böylece 2026'nın ilk yedi ayında toplam satış 11,5 milyon olarak gerçekleşti. Verilere göre Avrupa’daki satışlar ciddi oranda artış gösterdi. Ancak tablonun ABD ve Çin’de farklı olduğu görüldü.

Avruda'da dev büyüme

Mineral Intelligence verilerine göre satışlar önce yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi. Bataryalı elektrikli araçları (BEV) ve şarj edilebilir hibritleri (PHEV) kapsayan verilere göre küresel büyümenin merkezinde Avrupa yer aldı.

Bölgedeki elektrikli araç satışları yıllık yüzde 33 artışla 450 bin adede yükseldi. Ocak-temmuz döneminde ise satışlar yüzde 28 artarak 3 milyona ulaştı. Ancak temmuz ayında hazirana kıyasla yüzde 17’lik bir düşüş de görüldü.

Temmuz ayında Fransa'da elektrikli araç satışları yüzde 81, Almanya'da yüzde 46 ve İngiltere'de yüzde 43 arttı. Fransa ayrıca yüzde 37 ile rekor elektrikli araç pazar payına ulaştı. Bu büyük artışlar ise verilen devlet teşviklerine bağlandı.

Çin’de düşüş yaşanıyor

Verilere göre temmuz ayında Çin’de 980 bin elektrikli araç satıldı. Bu, yıllık bazda yüzde 5, hazirana göre ise yüzde 7 düşüş anlamına geliyor. Yılın ilk yedi ayında toplam satış 5,9 milyon adede geriledi ve yıllık bazda yüzde 12 azaldı.

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Ancak verilerin detaylarına bakıldığında BEV satışlarının yüzde 6 arttığı, plug-in hibrit ile menzil artırıcılı elektrikli araç satışlarının ise sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 16’dan fazla düştüğü görülüyor. Aynı dönemde benzinli otomobil satışları da yüzde 44 düştü.

Çin'in geniş tanımlı yeni enerjili araç kategorisi de perakende otomobil satışlarında yüzde 65,1 ile rekor paya ulaştı.

Amerika'da teşvik bitti, satışlar düştü

Kuzey Amerika’da ise elektrikli araç pazarı temmuz ayında da zayıflamaya devam etti. Bölgedeki satışlar yıllık bazda yüzde 27 düşerek 140 bin adede geriledi. Ocak-temmuz dönemindeki toplam satış ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 900 bin oldu.

ABD'de ikinci çeyrekte kısmi toparlanma görülmesine karşın temmuz satışları yüzde 30'dan fazla geriledi. ABD’deki düşüşün arkasında ise elektrikli araç teşviklerinin sona ermesi ve düzenleyici ortamın zayıflaması bulunuyor.

Avrupa, ABD ve Çin dışındaki pazarlarda ise rekor büyüme gerçekleşti. Dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları temmuzda yüzde 97 artarak 280 bin adede çıktı. Ocak-temmuz döneminde toplam satış 1,7 milyona ulaşırken yıllık büyüme yüzde 96 oldu.

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Dünya elektrikli araçlara yöneliyor: 7 ayda 11,5 milyon satış

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