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    Dünya genelinde ekran kartı fiyatları uçuşa geçti: Türkiye’de tablo çok daha kötü

    Ekran kartı fiyatları üç ayda yüzde 35 artarak tarihi seviyelere yaklaştı. RTX 5080 ve RTX 5090 başta olmak üzere Nvidia, AMD ve Intel modellerinde zamların sürdüğü bildirildi.

    Dünya genelinde ekran kartı fiyatları uçuşa geçti: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Küresel ekran kartı pazarında fiyat artışları üst üste üçüncü ayda da devam etti. Hardware Unboxed tarafından hazırlanan güncel perakende fiyat araştırmasına göre ekran kartlarının ortalama fiyatı ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 10 yükseldi. Nvidia’nın en üst seviye modeli GeForce RTX 5090 da hesaplamaya dahil edildiğinde aylık artış oranı yüzde 11'e ulaşıyor.

    Son üç aylık dönemde yaşanan fiyat değişimleri, ekran kartı satın almak isteyen kullanıcılar açısından tabloyu daha da zorlaştırdı. Ağustos ayında yüzde 15, eylül ayında yüzde 7 ve ekim ayında yüzde 10 olarak kaydedilen artışlar sonucunda ekran kartlarının fiyatı yalnızca üç ayda yaklaşık yüzde 35 yükseldi.

    Araştırma kapsamında ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu toplam 10 ülkenin perakende satış fiyatları incelendi. Karşılaştırmalarda her ekran kartı için stokta bulunan en düşük fiyatlı modeli esas alındı.

    RTX 5090 ve RTX 5080 fiyatlarında sert yükseliş

    Dünya genelinde ekran kartı fiyatları uçuşa geçti: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında en yüksek fiyat artışı Nvidia GeForce RTX 5090 modelinde görüldü. İncelenen pazarlarda kartın fiyatı bir ay içerisinde ortalama yüzde 32 arttı.

    ABD'de RTX 5090'ın stokta bulunan en ucuz modeli eylül ayında 6 bin 890 dolar seviyesindeyken ekim ayında 9 bin 400 dolara yükseldi. Almanya'da 5 bin 640 euro olan en düşük satış fiyatı 8 bin euroya çıktı. Polonya'da ise modelin fiyatı 38 bin zloti seviyesine ulaştı.

    Türkiye’de ise Ağustos ayında 240.000 TL bandında bulunabilen GeForce RTX 5090, halihazırda 400.000 TL bandında bulunabiliyor. Artış yüzde 65’i geçmiş durumda.

    Nvidia’nın bir alt segmentte konumlandırdığı GeForce RTX 5080 de benzer bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı. Modelin küresel ölçekteki ortalama fiyatı yalnızca bir ayda yüzde 22 yükseldi.

    ABD'de eylül ayında 1.580 dolardan satılan en ucuz RTX 5080 modeli, ekim ayında 2 bin 200 dolara çıktı. Bu değişim, ABD pazarında yüzde 39'luk bir fiyat artışına karşılık geliyor. Almanya'da ise kartın fiyatı 1.500 euro seviyesinden 2 bin 100 euroya yükselerek yüzde 40 arttı.

    Türkiye’de ise Ağustos ayında 71.000 TL seviyelerinde bulunabilen GeForce RTX 5080 modelleri artık 112.000 TL seviyelerine gelmiş durumda. Burada da yüzde 55’in üzerinde artışlar söz konusu.

    AMD Radeon ve Intel Arc modelleri de zamlandı

    Dünya genelinde ekran kartı fiyatları uçuşa geçti: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarındaki fiyat yükselişi yalnızca Nvidia modelleriyle sınırlı kalmadı. AMD ve Intel'in ekran kartları da ekim ayında önemli fiyat artışları yaşadı.

    AMD Radeon RX 9060 XT 16GB modelinin küresel fiyatı bir ayda yüzde 17 yükseldi. Radeon RX 9070 ve RX 9070 XT modellerinde ise artış oranı ayrı ayrı yüzde 12 olarak kaydedildi.

    Türkiye’de ise AMD Radeon RX 9060 XT 16GB modelinin fiyatı Ağustos’ta 25.000 TL’den Ekim’de 35.000 TL’ye çıktı. Artış oranı ise yüzde 40 oldu.

    Intel'in Arc serisinde yer alan B580 modeli de bu yükselişten etkilendi. Kartın fiyatı küresel ölçekte yaklaşık yüzde 10 artarken ülkeler arasındaki fiyat değişimlerinin aynı seviyede olmadığı belirtildi. Hardware Unboxed'ın değerlendirmesine göre, RTX 5090 hesaba katılmadığında ekim ayında Radeon ekran kartlarının fiyatları GeForce modellerine kıyasla daha hızlı yükseldi.

    Tavsiye edilen satış fiyatlarının bir anlamı kalmadı

    Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de ekran kartlarının üreticiler tarafından açıklanan başlangıç fiyatlarından ne kadar uzaklaştığı oldu. Hesaplamalara göre RTX 5090 hariç tutulduğunda ekran kartlarının güncel satış fiyatları, ortalama olarak tavsiye edilen başlangıç satış fiyatlarının (MSRP) yüzde 44 üzerine çıkmış durumda. Bu hesaplamada ABD'deki lansman fiyatları temel alındı.

    Ülkeler bazındaki fiyat farklarında Kanada ve ABD ilk sıralarda yer aldı. Kanada'da ekran kartlarının MSRP üzerindeki ortalama fiyat farkı yüzde 58,3'e ulaşırken ABD'de bu oran yüzde 57,6 olarak hesaplandı. Almanya'da yüzde 45,3, Polonya'da ise yüzde 43,1 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’de ise bu hesaplamaları yapmanın pek bir anlamı yok. Şunu söylemek yeterli olabilir: RTX 5090'ın önerilen perakende satış fiyatı 92.849 TL’ydi.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 6 gün önce

    tuhaf

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