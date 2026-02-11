Dünya genelinde aktif her dört akıllı telefondan biri iPhone

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 2025 yılında küresel akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendirerek aktif akıllı telefon kurulu tabanının yaklaşık yüzde 25'ini ele geçirdi. Pazar genelinde büyüme yavaş gerçekleşti ancak Apple, başka hiçbir markanın ulaşamadığı bir hızda kullanıcı kazanmaya devam etti. Veriler, sadakatin, uzun süreli yazılım desteğinin ve ekosistem derinliğinin artık yıllık sevkiyat artışlarından daha önemli olduğunu gösteriyor.

Apple ve Samsung, pazarın lideri

Tam Boyutta Gör Counterpoint Research'ün yeni bir raporuna göre Apple ve Samsung, 2025 yılında dünya genelinde tüm aktif akıllı telefonların yüzde 44'ünü oluşturdu. Ayrıca, başka hiçbir markanın ulaşamadığı bir kilometre taşı olan, küresel olarak bir milyardan fazla aktif cihaza sahip tek akıllı telefon üreticileri olarak kaldılar.

Apple, pazarda açık ara farkla liderliği ele geçirdi. 2025 yılında dünya genelinde aktif akıllı telefonların dörtte biri iPhone oldu. Şirket ayrıca, sonraki yedi akıllı telefon markasının toplamından daha fazla yeni cihaz ekleyerek, pazarda kullanıcılar üzerindeki hakimiyetini gösterdi. Samsung, aktif akıllı telefonların yaklaşık beşte birini oluşturarak ikinci sırada yer aldı.

Sekiz akıllı telefon markası, 200 milyon aktif cihaz sınırını aştı. Apple ve Samsung'un yanı sıra listede Xiaomi, OPPO, vivo, Transsion ve Huawei yer alıyor. Honor, yıl içinde bu gruba en yeni katılan marka olurken, Motorola ve Realme de aynı eşiğe yaklaştı.

Premium akıllı telefon segmenti çoğu marka için zorlu geçti. 2025 yılında Apple ve Samsung dışında altı üretici, toptan satış fiyatı 600 doların üzerinde olan telefonlarda tek haneli satış paylarına sahip oldu. Premium cihazlar dayanıklı donanım, genişletilmiş yazılım desteği ve daha yüksek ikinci el değeri sayesinde daha uzun süre kullanıldı.

