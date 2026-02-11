Dünya genelinde aktif her dört akıllı telefondan biri iPhone

Apple ve Samsung, pazarın lideri
Apple, pazarda açık ara farkla liderliği ele geçirdi. 2025 yılında dünya genelinde aktif akıllı telefonların dörtte biri iPhone oldu. Şirket ayrıca, sonraki yedi akıllı telefon markasının toplamından daha fazla yeni cihaz ekleyerek, pazarda kullanıcılar üzerindeki hakimiyetini gösterdi. Samsung, aktif akıllı telefonların yaklaşık beşte birini oluşturarak ikinci sırada yer aldı.
Sekiz akıllı telefon markası, 200 milyon aktif cihaz sınırını aştı. Apple ve Samsung'un yanı sıra listede Xiaomi, OPPO, vivo, Transsion ve Huawei yer alıyor. Honor, yıl içinde bu gruba en yeni katılan marka olurken, Motorola ve Realme de aynı eşiğe yaklaştı.
Premium akıllı telefon segmenti çoğu marka için zorlu geçti. 2025 yılında Apple ve Samsung dışında altı üretici, toptan satış fiyatı 600 doların üzerinde olan telefonlarda tek haneli satış paylarına sahip oldu. Premium cihazlar dayanıklı donanım, genişletilmiş yazılım desteği ve daha yüksek ikinci el değeri sayesinde daha uzun süre kullanıldı.