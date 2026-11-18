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Oynat Oyun dünyasının heyecanla beklediği GTA 6 nihayet oyuncularla buluşuyor. Çıkışıyla birlikte milyonlarca çalışanın izin alması bekleniyor. Bu durumun milyar dolarlık verimlilik kaybına yol açacağı iddia edilse de uzmanlar rakamların abartılı bir varsayıma dayandığını belirtiyor. Yine de geçmişteki örnekler gibi devamsızlıkta belirgin bir artış yaşanması bekleniyor. GTA 6'nın bu devasa beklentiyi karşılayıp karşılamayacağını ise zaman gösterecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının yıllardır beklediği gün geldi çattı. Son yılların en heyecanla beklenen oyunu olan GTA 6, nihayet yarın oyunseverlerle buluşacak. Oyun daha çıkmadan küresel bir fenomene dönüşmüş durumda. Oyuna yönelik beklenti o kadar yüksek ki yarın milyonlarca çalışanın sırf GTA 6 oynamak için izin alıp işe gitmeyeceği düşünülüyor. Hatta bunun ekonomiyi milyarlarca dolar zarara uğratabileceği bile konuşuluyor. O yüzden şu sıralar iş dünyası "GTA salgını"na hazırlanıyor.

GTA 6'nın Çıkışı Gerçekten Milyar Dolarlık Verimlilik Kaybına Yol Açabilir mi?

GTA 6'nın 19 Kasım'daki çıkışı, şimdiden video oyunları tarihinin en büyük lansmanlarından biri olmaya aday. Bazı tahminlere göre oyun, ilk üç ayında 40 milyon kopya satabilir. Bu da yaklaşık 3 milyar dolarlık gelir anlamına geliyor. Serinin önceki oyunu GTA V'in eğlence sektöründeki rekorları göz önüne alındığında bu beklentiler çok da şaşırtıcı değil. Diğer yandan oyunun ekonomik etkisinin yalnızca satış gelirleriyle sınırlı kalmayacağı da öne sürülüyor. Son aylarda uluslararası basında sıkça yer bulan iddialara göre milyonlarca çalışan, GTA VI'yı oynayabilmek için çıkış günü izin alacak ya da hastalık bahanesiyle işe gitmeyecek. Hatta bazı haberlerde bu durumun sırf ABD ekonomisinde 1 milyar dolarlık verimlilik kaybına yol açabileceği ileri sürülüyor. Bazı uzmanlar bu iddiaları abartılı buluyor olsa da iş dünyasında izin taleplerini takip eden bazı kurumlar, 19 Kasım'da gerçekten de kayda değer bir artış olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılara göre GTA VI gibi büyük bir oyunun çıkışında çalışanların izin kullanması elbette mümkün. Hatta bu durum, video oyunları dünyası için yeni de değil. Serinin önceki oyunlarında ve diğer büyük yapımların çıkışlarında da benzer örnekler yaşandı. Japonya'da Dragon Quest serisinin 1990'larda yarattığı yoğun ilgi nedeniyle çocukların okula gitmediği, çalışanların ise oyun oynamak için işe gelmediği haberleri gündeme gelmişti. Bu durum o kadar dikkat çekmişti ki serinin geliştiricisi, sonraki oyunların çıkış tarihlerini hafta içine denk getirmemeye başladı.

University of the Sunshine Coast'ta oyun çalışmaları üzerine araştırmalar yapan Jacqueline Burgess de GTA VI'nın çıkışıyla birlikte işe devamsızlık oranlarında artış yaşanmasının muhtemel olduğunu düşünüyor. Manchester Üniversitesi'nden dijital sosyolog Daniel Joseph ise GTA VI'nın bu açıdan tek örnek olmadığını, Call of Duty gibi büyük oyunların da benzer şekilde çalışanları işlerinden uzaklaştırabildiğini belirtiyor.

Bununla birlikte, çalışanların izin kullanmasının gerçekten büyük bir ekonomik kayba dönüşüp dönüşmeyeceği o kadar net değil. Örneğin ABD ekonomisinde 1 milyar dolarlık verimlilik kaybı yaşanacağı iddiasının kaynağı, Temmuz 2025'te İspanyol bir yayın kuruluşunda yayımlanan bir makaleye dayanıyor. Haberde Pompeu Fabra Üniversitesi ekonomi profesörü José García-Montalvo'nun değerlendirmelerine yer verilse de söz konusu rakamın kapsamlı bir ekonomik analizden ziyade çeşitli varsayımlara dayanan kaba bir hesaplama olduğu anlaşılıyor.

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Dolayısıyla bu "1 milyar dolarlık ekonomik kayıp" iddiasına kesin bir hesaplama gözüyle bakmamak gerekiyor. Ancak kesin olan bir şey var ki o da yarının pek çok kişi için "GTA 6 günü" olacağı. Oyunun bu muazzam beklentinin karşılığını verip veremeyeceğini bekleyip göreceğiz.

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Dünya GTA 6 salgınına hazırlanıyor: Milyonlarca kişi kapabilir

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