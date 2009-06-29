Dünya Kupası figürlü USB bellekler satışa sunuldu

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USB bellek dünyasındaki rekabet firmaların yenilikçi çözümler hazırlaması konusunda adeta itici güç görevi üstleniyor. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek 2010 Dünya Kupası öncesinde eleme maçları şimdiden heyecan yaratırken Dünya Kupası temalı USB bellekler de görünmeye başladı. Haberimize konu olan bellekler şimdilik sadece Almanya, İtalya, Portekiz, Hırvatistan ve Hollanda'yı kapsasa da 2010 şampiyonası öncesinde katılımcı takımların belirlenmesiyle birlikte bu sayının artması beklenebilir.

Özellikle Futbol tutkunlarının ilgisini çekebilecek bellekler, sembolik olarak 1GB'lık depolama alanı sunarken, yurt dışı satış fiyatları 30$ olarak belirlenmiş.

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