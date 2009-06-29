Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya Kupası figürlü USB bellekler satışa sunuldu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,5b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünya Kupası figürlü USB bellekler satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

USB bellek dünyasındaki rekabet firmaların yenilikçi çözümler hazırlaması konusunda adeta itici güç görevi üstleniyor. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek 2010 Dünya Kupası öncesinde eleme maçları şimdiden heyecan yaratırken Dünya Kupası temalı USB bellekler de görünmeye başladı. Haberimize konu olan bellekler şimdilik sadece Almanya, İtalya, Portekiz, Hırvatistan ve Hollanda'yı kapsasa da 2010 şampiyonası öncesinde katılımcı takımların belirlenmesiyle birlikte bu sayının artması beklenebilir.

Özellikle Futbol tutkunlarının ilgisini çekebilecek bellekler, sembolik olarak 1GB'lık depolama alanı sunarken, yurt dışı satış fiyatları 30$ olarak belirlenmiş.

Dünya Kupası figürlü USB bellekler satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

Dünya Kupası figürlü USB bellekler satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

Dünya Kupası figürlü USB bellekler satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör

Dünya Kupası figürlü USB bellekler satışa sunuldu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
simplethinks 10 yıl
Vallahi o kafa muhabbeti kırdı geçirdi yaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunset Sarsaparilla 10 yıl
Tam dh ye göre ;
Boynunu kır bilgisayara tak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LiveForSpeed 10 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Güiza Rulezz

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GATIRCAN 10 yıl
BİLGİSAYAR SANA KAFAM GİRSİN :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brothers of Metal 10 yıl
Daha çok sanayideki çalışanlara benzemiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x1650Pro 10 yıl
oldukça yaratıcı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kramers Lawyer 10 yıl
kafam girsin :) gibi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Anarsizm 10 yıl
lego serisinin ürünü gibi olmuş lego usb gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kénan 10 yıl
1 GB kapasite 30$ biraz pahalı değil mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arbuzik 10 yıl
Konuyu yanlış yere açmışsın. Taşıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UserNameNotFound 10 yıl

Orjinalden alıntı: arbuzik

Konuyu yanlış yere açmışsın. Taşıyorum.




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Atakan.A 10 yıl

Orjinalden alıntı: arbuzik

Konuyu yanlış yere açmışsın. Taşıyorum.


bana da 4 günlük bi tatil atsana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 10 yıl

Orjinalden alıntı: arbuzik

Konuyu yanlış yere açmışsın. Taşıyorum.


Doğru. Konu dışında futbol bölümüne açmalıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14526 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
futbol, depolama ve usb bellek
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Cinebonus ile 3D sinema üzerine röportaj 10 yıl The Conduit inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Domino’s Pizza kalite için teknolojiye
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim