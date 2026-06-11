Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünya Kupası heyecanı Tivibu Go ile kotadan harcamadan cebinizde!

    Tivibu GO mobil uygulaması ile tüm futbolseverler 2026 Dünya Kupası'nı ücretsiz olarak seyredebilecek. Türk Telekom abonelerinin internet kotasından düşmeyecek.

    Dünya Kupası heyecanı Tivibu Go ile kotadan harcamadan cebinizde! Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom’un canlı TV ve dijital içerik platformu Tivibu’da Dünya Kupası heyecanı bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası’na özel olarak Tivibu GO’da iki önemli kampanya başlıyor.

    Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvada saat farkı nedeniyle maçları TV’den izleme fırsatı bulamayan futbolseverler, Tivibu GO uygulamasıyla maçları ücretsiz ve internet kotasından harcamadan seyredebilecek. Turnuvanın açılış maçında bugün saat 22.00'de ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

    Maçlar Tivibu GO’da ücretsiz

    Dünya Kupası maçları TRT’de ücretsiz olarak yayınlanacak ancak maçı dijital platformlardan izlemek isteyen futbolseverlerin ücret ödemesi gerekebiliyor. Türk Telekom, futbolseverlerin Dünya Kupası heyecanına ortak olmak için Tivibu GO’yu ücretsiz hale getirdi.

    Tivibu GO'da 11 Haziran-19 Temmuz 2026 haziran tarihlerinde yeni ve mevcut tüm kullanıcılar turnuva boyunca tüm Dünya Kupası maçlarını ücretsiz olarak seyredebilecek. Kampanyadan yararlanmak için akıllı telefon veya tabletlerinize Tivibu GO’yu yükleyerek TRT’deki maçları ücretsiz seyredebilirsiniz.

    Türk Telekom abonelerinin kotasından harcamayacak

    Turnuva boyunca tüm Türk Telekom abonelerinin Tivibu GO kullanımlarında mobil internet kotasından düşüm olmayacak. Futbolseverler turnuvadaki tüm maçları kota endişesi olmadan izleyebilecek. 

    Maçları canlı izleyemeyenler için Geri Al İzle özelliği Tivibu GO’da

    Saat farkı nedeniyle ya da günlük yaşam temposu içinde maçları canlı takip edemeyen kullanıcılar, program yayında olduğu süre içinde “Geri Al İzle” özelliği sayesinde yayın akışını geri sararak turnuva heyecanını yakalayabiliyor. “Kaydet İzle” özelliği sayesinde maçlar ve programlar daha sonra izlemek üzere kaydedilebiliyor. Kaydedilen içerikler 90 gün boyunca Tivibu hesabında saklanırken, her bir üye toplam 6000 dakikalık kayıt hakkından faydalanabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    etkileyici şiir kısa engelli araç miras feragat örneği zyxel ex3501-t0 köpek uyutma iğnesi fiyatı clio 3 1.5 dci

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V60 LITE
    Vivo V60 LITE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum