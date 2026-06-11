Dünya Kupası heyecanı Tivibu Go ile kotadan harcamadan cebinizde!

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Tam Boyutta Gör Türk Telekom’un canlı TV ve dijital içerik platformu Tivibu’da Dünya Kupası heyecanı bugün başlıyor. 2026 Dünya Kupası’na özel olarak Tivibu GO’da iki önemli kampanya başlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek turnuvada saat farkı nedeniyle maçları TV’den izleme fırsatı bulamayan futbolseverler, Tivibu GO uygulamasıyla maçları ücretsiz ve internet kotasından harcamadan seyredebilecek. Turnuvanın açılış maçında bugün saat 22.00'de ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

Maçlar Tivibu GO’da ücretsiz

Dünya Kupası maçları TRT’de ücretsiz olarak yayınlanacak ancak maçı dijital platformlardan izlemek isteyen futbolseverlerin ücret ödemesi gerekebiliyor. Türk Telekom, futbolseverlerin Dünya Kupası heyecanına ortak olmak için Tivibu GO’yu ücretsiz hale getirdi.

Tivibu GO'da 11 Haziran-19 Temmuz 2026 haziran tarihlerinde yeni ve mevcut tüm kullanıcılar turnuva boyunca tüm Dünya Kupası maçlarını ücretsiz olarak seyredebilecek. Kampanyadan yararlanmak için akıllı telefon veya tabletlerinize Tivibu GO’yu yükleyerek TRT’deki maçları ücretsiz seyredebilirsiniz.

Dünya Kupası TRT’de 4K olmayacak: Vergi var, 4K yayın yok 17 sa. önce eklendi

Türk Telekom abonelerinin kotasından harcamayacak

Turnuva boyunca tüm Türk Telekom abonelerinin Tivibu GO kullanımlarında mobil internet kotasından düşüm olmayacak. Futbolseverler turnuvadaki tüm maçları kota endişesi olmadan izleyebilecek.

Maçları canlı izleyemeyenler için Geri Al İzle özelliği Tivibu GO’da

Saat farkı nedeniyle ya da günlük yaşam temposu içinde maçları canlı takip edemeyen kullanıcılar, program yayında olduğu süre içinde “Geri Al İzle” özelliği sayesinde yayın akışını geri sararak turnuva heyecanını yakalayabiliyor. “Kaydet İzle” özelliği sayesinde maçlar ve programlar daha sonra izlemek üzere kaydedilebiliyor. Kaydedilen içerikler 90 gün boyunca Tivibu hesabında saklanırken, her bir üye toplam 6000 dakikalık kayıt hakkından faydalanabiliyor.

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Dünya Kupası heyecanı Tivibu Go ile kotadan harcamadan cebinizde!

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