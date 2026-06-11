Dünya Kupası maçlarının ilk 10 dakikası YouTube'da

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Tam Boyutta Gör Dijital dönüşümle birlikte Dünya Kupası turnuvasının yayın şekli de evrim geçiriyor. 2026 Dünya Kupası’nın yayın haklarını satan alan YouTube, maçları influencerlar (içerik üreticiler) aracılığıyla futbolseverler ile buluşturacak.

FIFA ile YouTube arasında yapılan “Preferred Platform” yayın anlaşmasının detayları duyuruldu. Anlaşma kapsamında maçların kısa bir bölümü YouTube'da canlı yayınlanacak ve özel bir turnuva düzenlenecek.

Maçların ilk 10 dakikası YouTube'da

Bu yılın başında yapılan anlaşma ile YouTube, Dünya Kupası tarihinde ilk kez turnuvaya özel içerikler yayınlama hakkı elde etti. Yeni açıklanan detaylara göre FIFA tarafından onaylanan içerik üreticileri, Dünya Kupası maçlarının ilk 10 dakikasını kendi YouTube kanallarında canlı olarak yayınlayabilecek. Böylece taraftarlar, favori içerik üreticilerinin yorumları ve anlatımları eşliğinde Dünya Kupası heyecanını farklı bir deneyimle takip edebilecek. Buna ek olarak TV yayıncılarının YouTube kanallarında da maçların ilk 10 dakikası canlı olarak yayınlanabilecek. FIFA YouTube kanalında ise maçların özetleri paylaşılacak.

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YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre FIFA tarafından onaylanan yayıncılar, futbol yorumlarından yemek tariflerine, eğlenceden seyahat videolarına kadar farklı kategorilerde faaliyet gösteriyor ve listedeki kanallar toplamda 350 milyonun üzerinde aboneye sahip.

Listede Türk influencer yok

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FIFA’nın onayladığı içerik üreticileri arasında maalsef herhangi bir Türk yayıncı bulunmuyor. Maçların ilk 10 dakikasını yayınlayacak içerik üreticileri şu şekilde:

Anwar Jibawi, Ara y Fer, Ashley Alexander, Celine Dept, Courtreezy, Deestroying, Haley Kalil, Horchata Soto, Howieazy, Jeenie Weenie, Jenny Hoyos, Jesser, Kelly Wakasa, Kika Kim, KYLECTRIX, Kwak Yoongy, Max the Meat Guy, Neagle, Noor Stars, The Sidemen, Sonrixs, TokaiOnAirRYO, Viniblogger ve Zhong.

Influencer'lar maç yapacak

Anlaşmanın en ilginç tarafı ise, Dünya Kupası tarihinde ilk kez düzenlenecek FIFA Creator Cup olacak. 12 Temmuz'da ABD’de düzenlenecek turnuvada, dünyanın önde gelen YouTube içerik üreticileri sahaya çıkarak özel maçlarda karşı karşıya gelecek. FIFA Creator Cup’ta hangi internet fenomenlerinin sahada ter dökeceği daha sonra açıklanacak. FIFA, bu iş birliği ile Z kuşağının Dünya Kupası'na olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Turnuvanın açılış maçında bu akşam saat 22.00’de ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar TRT1, TRT Spor ve Tabii’de canlı olarak yayınlanacak.

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Dünya Kupası maçlarının ilk 10 dakikası YouTube'da

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