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    Dünya’nın gizemli uydusunun ilk fotoğrafı yayınlandı

    Çin'in Tianwen-2 uzay aracı, Dünya'nın yarı uydusu Kamo'oalewa'nın tarihteki ilk yakın plan görüntüsünü paylaştı. Görev, bu gizemli gök cisminin kökenine de ışık tutabilir.

    Dünya’nın gizemli uydusunun ilk fotoğrafı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Çin’in asteroitlerden örnek toplayacak ilk görevi Tianwen-2, Dünya'nın "yarı uydusu" olarak tanımlanan Kamo'oalewa'nın ilk yakın plan görüntüsünü Dünya'ya ulaştırdı. Resmi adı 2016 HO3 olan gök cismi, görevin ilk hedefini oluşturuyor. Bilim insanları bu asteroidin geçmişte Ay'dan kopan bir parçadan oluşmuş olabileceğini düşünüyor.

    Bir yıl boyunca inceleyecek

    28 Mayıs 2025'te Çin'in güneybatısındaki Xichang Uzay Merkezi'nden Long March 3B oketiyle fırlatılan Tianwen-2, yaklaşık 1 milyar kilometrelik yolculuğun ardından Kamo'oalewa'ya güvenli şekilde yaklaştı. Uzay aracı, asteroidin yaklaşık 20 kilometre uzağından elde ettiği görüntüyü 2 Temmuz'da kaydetti. Paylaşılan fotoğraf, yaklaşık 16 ila 20 metre çapında, düzensiz şekilli küçük bir kaya parçasını ortaya koyuyor.

    Tianwen-2, Kamo'oalewa'yı yaklaşık bir yıl boyunca 11 farklı bilimsel cihazla ayrıntılı biçimde inceleyecek. Bu sürecin ardından uzay aracının asteroid yüzeyinden örnek toplaması ve bu örnekleri Dünya'ya getirmesi planlanıyor.

    Görevin başarılı olması halinde elde edilecek materyaller, Kamo'oalewa'nın kökenine ilişkin önemli soruların yanıtlanmasına yardımcı olabilir.

    Ay'dan kopmuş olabilir

    Dünya’nın gizemli uydusunun ilk fotoğrafı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Kamo'oalewa'nın kökeni kesin olarak bilinmiyor. Ancak bazı araştırmacılar, bu gök cisminin 1 ila 10 milyon yıl önce Ay'a çarpan dev bir gök taşının uzaya fırlattığı parçaların kalıntısı olabileceğini öne sürüyor.

    Bu görüşü destekleyen önemli çalışmalardan biri, 2024 yılında Nature Astronomy dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre Kamo'oalewa, Giordano Bruno Krateri'ni oluşturan çarpışma sırasında Ay'dan koparak uzaya savrulan malzemelerden meydana gelmiş olabilir.

    Bununla birlikte Kamo'oalewa, "yarı uydu" olarak adlandırılan özel bir gök cismi sınıfında yer alıyor. Bu tür cisimler Güneş'in etrafında dolanırken yörüngeleri Dünya'ya yakın kalıyor ve gezegenimizle uzun süreli bir yörüngesel ilişki kuruyor.

    Bilinen verilere göre Dünya'nın en az yedi yarı uydusu bulunuyor. Ayrıca Dünya'nın kütle çekimi zaman zaman bazı küçük gök cisimlerini geçici olarak yakalayabiliyor. Ancak bu cisimler daha sonra yeniden Güneş etrafındaki yörüngelerine dönüyor. Bu nedenle yarı uyduların yörüngeleri, gerçek uydulara kıyasla çok daha kararsız kabul ediliyor.

    Japonya ve ABD daha önce başarmıştı

    Tianwen-2, Çin'in ilk asteroid görevi ve aynı zamanda ülkenin ikinci gezegen keşif misyonu olma özelliğini taşıyor. Çin'in ilk gezegenler arası görevi olan Tianwen-1, 2020 yılında Mars'a bir yörünge aracı ve bir gezgin araç ulaştırmayı başarmıştı. Çin’in yol haritasına göre Tianwen-3, 2028 yılında Mars'tan örnek getirme görevi için fırlatılacak. Tianwen-4 ise iki yıl sonra Jüpiter ve Uranüs sistemlerini incelemek amacıyla uzaya gönderilecek.

    Asteroidden örnek toplama konusunda ise Çin ilk değil. Japonya, Hayabusa uzay aracıyla 25143 Itokawa asteroidinden topladığı örnekleri 2010 yılında Dünya'ya getirerek bu alandaki ilk başarılı görevi gerçekleştirdi. ABD ise OSIRIS-REx görevi kapsamında Bennu asteroidinden aldığı örnekleri 2023 yılında Dünya'ya ulaştırdı. Bu örneklerin incelenmesi sonucunda, Dünya'daki yaşam için önemli kabul edilen amino asitlerin Bennu'da da bulunduğu ortaya çıkarıldı.

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