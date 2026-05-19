    Avrupa ve Çin, Dünya’nın manyetik kalkanını inceleyecek SMILE uydusunu fırlattı

    Avrupa Uzay Ajansı ile Çin Bilimler Akademisi’nin ortak geliştirdiği SMILE uydusu başarıyla fırlatıldı. Dünya’nın manyetik kalkanı ve güneş rüzgarıyla etkileşimi incelenecek.

    Dünya’nın manyetik alanı, Güneş’ten sürekli olarak yayılan yüksek enerjili parçacıklara karşı gezegenimizi koruyan doğal bir savunma sistemi görevi görüyor. Güneş rüzgarı olarak bilinen bu parçacık akışları, normal şartlarda Dünya yüzeyindeki yaşam için ciddi bir tehdit oluşturabilecek radyasyon taşıyor. Ancak Dünya’nın manyetik kalkanı olarak tanımlayabileceğimiz manyetosfer, bu parçacıkların büyük bölümünü saptırarak gezegenimizi koruyor.

    Manyetosferde oluşan değişimler, Dünya'daki yaşam üzerinde kritik etkiler yaratabileceği için, bilim insanları bir süredir bu manyetik kalkanı yakından inceliyor. Ancak manyetosfere dair hâlâ tam olarak anlamadığımız pek çok şey var. Bu yüzden şimdi Çin ve Avrupa birlikte manyetosfere uydu göndererek, bu sorulara cevap bulmaya çalışıyor.

    SMILE, Manyetik Alanı Görüntüleyecek

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Çin Bilimler Akademisi’nin birlikte yürüttüğü SMILE görevinde beklenen gün geldi çattı. "Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer" ya da kısa adıyla SMILE, bu sabah Fransız Guyanası’ndaki Kourou Uzay Üssü’nden Vega-C roketiyle uzaya fırlatıldı. Yaklaşık 2.250 kilogram ağırlığındaki uydu, fırlatmadan yaklaşık 56 dakika sonra roketten başarıyla ayrıldı ve güneş panellerini açarak görevine başladı.

    SMILE, Dünya’nın manyetosferini bugüne kadar mümkün olmayan bir yöntemle gözlemleyecek. Normalde bilim insanları manyetik alanı doğrudan göremiyor; yalnızca bölgedeki parçacıkları ölçerek dolaylı analizler yapabiliyorlardı. SMILE ise yumuşak X-ışını görüntüleme teknolojisi sayesinde güneş rüzgarı ile Dünya’nın manyetik kalkanı arasındaki etkileşimi ilk kez panoramik olarak görüntülemeye çalışacak. Bu sayede bilim insanları, Güneş’ten gelen parçacık akışlarının manyetosfer üzerinde nasıl baskı oluşturduğunu çok daha net şekilde inceleyebilecek.

    Uydu üzerinde dört farklı bilimsel cihaz bulunuyor. Bunlar arasında Yumuşak X-Işını Görüntüleyici (SXI), Ultraviyole Görüntüleyici (UVI), Hafif İyon Analizörü ve Manyetometre yer alıyor. Bu cihazlar eş zamanlı çalışarak hem uzaktan görüntüleme yapacak hem de doğrudan parçacık ölçümleri gerçekleştirecek.

    Görev kapsamında uydu oldukça sıra dışı bir yörüngeye yerleştirilecek. SMILE, yaklaşık bir ay sürecek manevraların ardından Dünya’ya en yakın noktası yaklaşık 5 bin kilometre, en uzak noktası ise yaklaşık 121 bin kilometre olan yüksek eliptik bir kutup yörüngesine ulaşacak. Bu mesafe, Ay’a olan uzaklığın yaklaşık üçte birine denk geliyor. Böyle bir yörünge seçilmesinin nedeni ise uydunun Dünya’nın manyetik kuyruğunu ve güneş rüzgarı ile temas bölgesini uzun süre boyunca kesintisiz gözlemleyebilmesini sağlamak.

    Bilim insanları, görevin başlamasından yaklaşık üç ay sonra ilk X-ışını ve ultraviyole verilerinin alınmasını bekliyor. SMILE’ın nominal görev süresi üç yıl olarak planlandı. Ancak görev başarılı ilerlerse bu sürenin uzatılması da mümkün olabilir.

    Avrupa Uzay Ajansı'nın Çin ile birlikte yürüttüğü ilk görev olan SMILE hakkında konuşan Çinli yetkililer, SMILE’ın gelecekte kurulması planlanan yeni uluslararası uzay projeleri için de bir model oluşturabileceğini söylüyor. Nitekim Çin ve Avrupa’nın ilerleyen dönemde düşük maliyetli mikro uydu takımları ve yapay zekâ destekli uzay gözlem sistemleri üzerinde de birlikte çalışmayı planladıkları belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.perplexity.ai/discover/tech/europe-and-china-launch-smile-fF.ctT32T9urv9YEeKkFFg https://www.globaltimes.cn/page/202605/1361355.shtml
