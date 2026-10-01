Dünya nüfusu sürdürülebilir sınırın üzerinde: 5.8 milyar fazlayız

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Tam Boyutta Gör Uluslararası bir araştırmacı ekibi, Dünya'nın ekolojik sınırlar içinde taşıyabileceği sürdürülebilir insan nüfusunun 2.5 milyar olduğunu hesapladı. Mevcut artış eğiliminin sürmesi halinde bugün 8.3 milyar olan dünya nüfusunun 2070 civarında 12.4 milyara ulaşabileceği, süregelen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte ise doğal kaynaklar üzerindeki baskının artacağı öngörülüyor.

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Flinders Üniversitesi'nden ekolog Corey Bradshaw öncülüğündeki uluslararası bir ekip, son iki yüzyılın nüfus verilerini inceleyerek Dünya'nın taşıma kapasitesini hesapladı. Environmental Research Letters dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, gezegenin hem ekolojik dengesini koruyup hem de insanlara güvenli yaşam şartları sunabileceği sürdürülebilir nüfus yalnızca 2.5 milyar. Bu da günümüzdeki 8.3 milyarlık nüfusun üçte birinden daha azına denk geliyor.

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2067–2076 yılları arasında zirve bekleniyor

Araştırmadaki modellemeler, Dünya nüfusunun 2067 ile 2076 yılları arasında 11.7 ila 12.4 milyara ulaşacağını gösteriyor. Nüfusun bu zirve noktasına ulaştıktan sonra ise kademeli olarak azalmaya başlayacağı öngörülüyor.

Tarihsel verileri inceleyen uzmanlar, 1960'ların başında kritik bir dönüm noktası tespit etti. Bu dönemde toplam insan nüfusu artmaya devam ederken, yıllık nüfus artış hızının istikrarlı biçimde yavaşlamaya başladığı belirlendi.

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Fosil yakıtlar ve kaynak ihtiyacı

Mevcut nüfus ile sürdürülebilir seviye arasındaki büyük farkın önemli nedenlerinden biri, insanoğlunun kaynak sağlama yöntemlerindeki değişim olarak gösteriliyor. Fosil yakıtların sağladığı yüksek enerji kapasitesi, gıda, enerji ve sanayi üretiminin büyük ölçüde artmasını sağladı. Ancak bu büyüme aynı zamanda suyun, toprağın ve doğal ekosistemlerin daha yoğun kullanılmasına ve üzerlerindeki çevresel baskının artmasına neden oldu.

Araştırma, 1960'ların ardından nüfus artışıyla birlikte karbon emisyonları, ekolojik ayak izi ve küresel sıcaklıklardaki artışın da hızlandığını ortaya koyuyor.

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Mesele sadece nüfus değil, tüketim biçimi

Uzmanlar ortaya konan verilerin ani bir küresel çöküş anlamına gelmediğini ve nüfusun derhal azaltılması gerektiğini savunmadığını vurguluyor. Sustainable Development dergisinde yer alan bir başka çalışma ise nüfus artışının karbon salımı, enerji ve tatlı su kullanımı, maden çıkarımı, plastik üretimi ve yaban hayatı kaybını körükleyeceğine dikkat çekerek uzun vadeli bir senaryo ortaya koyuyor: Küresel nüfusun 2200 yılına kadar kademeli biçimde yaklaşık 4 milyara gerilemesi.

Her iki araştırma da gezegenin ve ekosistemlerin geleceğinde tek faktörün insan sayısı olmadığını gösteriyor. Gelecekteki çevresel baskının boyutunu enerjinin, suyun, toprağın ve diğer doğal kaynakların nasıl tüketildiği de doğrudan belirleyecek.

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