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    Dünya Robot Oyunları ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor: İşte öne çıkan anlar

    İnsansı robotların kıyasıya mücadele ettiği Dünya Robot Oyunları, etkileyici olduğu kadar şaşırtıcı görüntülere de sahne oluyor. Etkileyici performanslar, rekorlar, kazalar... Hepsi bir arada!

    İnsansı robotların artık geliştirme aşamasından çıkıp, gerçek dünyada kullanılacak ticari ürünler hâline gelmesine öncülük eden Çin, şu sıralar ilginç bir etkinlik düzenliyor. Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda (World Humanoid Robot Games), farklı şirketlerin geliştirdiği insansı robotlar hünerlerini sergiliyor. 16 ülkeden 2.000'den fazla robotun katıldığı etkinlikte koşan, tenis oynayan, boks yapan robotlar bir bir sahne çıkıyor. Bu süreçte son derece etkileyici görüntüler ortaya çıkarken, bunun henüz tam olgunlaşmamış bir teknoloji olduğunu hatırlatan bazı fiyaskolar da yaşanıyor. Ancak genel havanın oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl düzenlenen ilk oyunlardan bu yana robotların epey mesafe kat etmiş olması, bu teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini de gözler önüne seriyor. Nitekim Pekin'de etkileyici görüntüler gelmeye devam ediyor. 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda öne çıkan anların ölümsüzleştirildiği bu kareleri aşağıda bulabilirsiniz.

    İnsansı Robotlar Usain Bolt'un Rekorunu Kırdı

    2. Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın belki de en dikkat çeken olayı, bir insansı robotun Usain Bolt'un 100 metre dünya rekorunu kırması oldu. Beijing Humanoid Robot Innovation Center tarafından geliştirilen Tiangong Ultra, 100 metreyi 9,39 saniyede tamamlayarak Usain Bolt’un 9,58 saniyelik dünya rekorunu kırdı.

    Dünya Robot Oyunları ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor: İşte öne çıkan anlar Tam Boyutta Gör
    USTB Innovation & Entrepreneurship Zhilin takımının robotu (solda) ile BUPT-bbox tarafından geliştirilen robot, tüysiklet boks mücadelesinin son 32 maçlarında kozlarını paylaşıyor. (Xinhua/Sun Fei)
    Dünya Robot Oyunları ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor: İşte öne çıkan anlar Tam Boyutta Gör
    Masa tenisi oyunları sırasında HKU SMASH Takımı'nın insansı robotu (sağda), rakibini alt etmeye çalışıyor. (Xinhua/Sun Fei)
    Dünya Robot Oyunları ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor: İşte öne çıkan anlar Tam Boyutta Gör
    Honor Shuangchi ekibi tarafından geliştirilen insansı robot, 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları'ndaki 1500 metre yarışının finalinde koşuyor. (Xinhua/Sun Fei)
    Dünya Robot Oyunları ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor: İşte öne çıkan anlar Tam Boyutta Gör
    1500 metrelik aynı koşuda "ter döken" Tiangong robotu. (Xinhua/Sun Fei)
    Dünya Robot Oyunlarında robotlar sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    İnsansı robotlar için zorlu görevlerden biri olan küçük nesneleri tutma ve kontrol etme konusunda hünerlerini sergileyen Elite Squad robotu, cımbızla bezelye ayıklama yarışında. (Xinhua/Sun Fei)
    Dünya Robot Oyunlarında robotlar sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    Tianjiao Takımı'nın insansı robutu, Uzun Atlama yarışının final turunda metrelerce ileri sıçrayak etkileyici bir performans sergiliyor. (Xinhua/Sun Fei)
    Dünya Robot Oyunlarında robotlar sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    Elite Squad ekibinin robotu, matkap benzeri motorlu el aletleriyle parça birleştirme konusunda hünerlerini sergiliyor. (Xinhua/Ju Huanzong)
    Dünya Robot Oyunlarında robotlar sahneye çıktı Tam Boyutta Gör
    Tiangong ekibinin robotu, Uzun Atlama finallerindeki atlayışı sırasında, inişte "küçük" bir problem yaşıyor. (Xinhua/Ju Huanzong)

    Kaynakça https://camerounactuel.com/highlights-of-2nd-world-humanoid-robot-games-in-beijing/ https://www.scientificamerican.com/article/the-humanoid-robot-olympics-is-as-ridiculous-as-it-is-impressive/
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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    G
    gülenturk12 3 saat önce

    Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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