Dünya Robot Oyunları ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor: İşte öne çıkan anlar

İnsansı robotların artık geliştirme aşamasından çıkıp, gerçek dünyada kullanılacak ticari ürünler hâline gelmesine öncülük eden Çin, şu sıralar ilginç bir etkinlik düzenliyor. Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda (World Humanoid Robot Games), farklı şirketlerin geliştirdiği insansı robotlar hünerlerini sergiliyor. 16 ülkeden 2.000'den fazla robotun katıldığı etkinlikte koşan, tenis oynayan, boks yapan robotlar bir bir sahne çıkıyor. Bu süreçte son derece etkileyici görüntüler ortaya çıkarken, bunun henüz tam olgunlaşmamış bir teknoloji olduğunu hatırlatan bazı fiyaskolar da yaşanıyor. Ancak genel havanın oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl düzenlenen ilk oyunlardan bu yana robotların epey mesafe kat etmiş olması, bu teknolojinin ne kadar hızlı geliştiğini de gözler önüne seriyor. Nitekim Pekin'de etkileyici görüntüler gelmeye devam ediyor. 2. Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda öne çıkan anların ölümsüzleştirildiği bu kareleri aşağıda bulabilirsiniz.
İnsansı Robotlar Usain Bolt'un Rekorunu Kırdı
2. Dünya İnsansı Robot Oyunları'nın belki de en dikkat çeken olayı, bir insansı robotun Usain Bolt'un 100 metre dünya rekorunu kırması oldu. Beijing Humanoid Robot Innovation Center tarafından geliştirilen Tiangong Ultra, 100 metreyi 9,39 saniyede tamamlayarak Usain Bolt’un 9,58 saniyelik dünya rekorunu kırdı.
Kaynakça https://camerounactuel.com/highlights-of-2nd-world-humanoid-robot-games-in-beijing/ https://www.scientificamerican.com/article/the-humanoid-robot-olympics-is-as-ridiculous-as-it-is-impressive/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.
daha korkutucu bişey görmedim