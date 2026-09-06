Dünya tarihinde bir ilk: Yaşlı nüfus çocuk nüfusunu geçti

Yaşlı nüfusun yükselişi hızlanıyor
ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından hazırlanan “An Aging World: 2025” raporunda genç ve yaşlı nüfus grupları arasındaki bu kesişimin gelecek yıllarda belirgin biçimde genişleyeceği öngörülüyor.
Dünya nüfusu 2 milyar artacak
Küresel nüfusun 2025 ile 2060 arasında yaklaşık 8 milyardan 10 milyara yükselmesi bekleniyor. Buna rağmen nüfus artışının temel kaynağı çocuklar ve gençler olmayacak.
71 ülkede doğurganlık alarm veriyor
Çin'deki durum ise değişimin boyutunu gösteren en çarpıcı örneklerden biri. Ülkede kadın başına düşen doğum sayısı 2023'te 1,06'ya kadar geriledi. Raporda Çin'in doğurganlık oranının dünya genelindeki en düşük seviyeler arasında olduğu belirtiliyor.
Öte yandan demografik değişimin tek nedeni doğum oranlarının düşmesi değil. İnsanların daha uzun yaşaması da yaşlı nüfusun artışında önemli bir rol oynuyor. Rapora göre dünya genelinde nüfus sağlığı ortalama olarak iyileşmeye devam ediyor. Ölüm oranları, yaşlılar da dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında düşüyor. İnsanlar yalnızca daha uzun yaşamakla kalmıyor, ileri yaşlarda daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: