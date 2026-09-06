Dünya tarihinde bir ilk: Yaşlı nüfus çocuk nüfusunu geçti

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Tam Boyutta Gör Dünyanın demografik yapısı hızla değişiyor. ABD Nüfus Sayım Bürosu’nun raporuna göre 65 yaş ve üzerindeki insanların oranı, tarihte ilk kez 5 yaş ve altındaki çocukların oranını geride bıraktı. Düşük doğurganlık ve artan yaşam süresi, bu farkın önümüzdeki yıllarda daha da açılmasına yol açacak.

Yaşlı nüfusun yükselişi hızlanıyor

ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından hazırlanan “An Aging World: 2025” raporunda genç ve yaşlı nüfus grupları arasındaki bu kesişimin gelecek yıllarda belirgin biçimde genişleyeceği öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör 65 yaş ve üzerindeki nüfusun dünya nüfusundaki payının 2025'te yüzde 10,5'ten 2060'ta yüzde 19,6'ya çıkması bekleniyor. Başka bir ifadeyle, bugün yaklaşık her 10 kişiden biri 65 yaş ve üzerindeyken 2060'ta her 5 kişiden biri yaşlı olacak.

Dünya nüfusu 2 milyar artacak

Küresel nüfusun 2025 ile 2060 arasında yaklaşık 8 milyardan 10 milyara yükselmesi bekleniyor. Buna rağmen nüfus artışının temel kaynağı çocuklar ve gençler olmayacak.

Tam Boyutta Gör Rapora göre söz konusu 2 milyarlık artışın 1,148 milyarının 65 yaş ve üzerindeki nüfustaki büyümeden kaynaklanması öngörülüyor. Buna karşılık 0-19 yaş grubundaki nüfusun, düşük doğurganlık nedeniyle büyük ölçüde sabit kalması bekleniyor.

71 ülkede doğurganlık alarm veriyor

Tam Boyutta Gör Küresel yaşlanmanın en önemli nedenlerinden biri doğum oranlarındaki düşüş. Rapora göre dünya ülkelerinin yüzde 71'inde doğurganlık hızı, nüfusun kendini yenilemesi için kabul edilen kadın başına 2,1 çocuk seviyesinin altında bulunuyor.

Çin'deki durum ise değişimin boyutunu gösteren en çarpıcı örneklerden biri. Ülkede kadın başına düşen doğum sayısı 2023'te 1,06'ya kadar geriledi. Raporda Çin'in doğurganlık oranının dünya genelindeki en düşük seviyeler arasında olduğu belirtiliyor.

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Öte yandan demografik değişimin tek nedeni doğum oranlarının düşmesi değil. İnsanların daha uzun yaşaması da yaşlı nüfusun artışında önemli bir rol oynuyor. Rapora göre dünya genelinde nüfus sağlığı ortalama olarak iyileşmeye devam ediyor. Ölüm oranları, yaşlılar da dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında düşüyor. İnsanlar yalnızca daha uzun yaşamakla kalmıyor, ileri yaşlarda daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürüyor.

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