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Oynat Bilim insanları, Dünya'ya 28 ışık yılı uzaklıkta üçlü bir yıldız sistemi keşfetti. Welopoʻai adı verilen bu yapıda, kırmızı cücenin geçmişte devleşen beyaz cüce tarafından yutulmadan kararlı yörüngesini korumayı başarması büyük şaşkınlık yarattı. Mevcut teorilere meydan okuyan bu durum, yıldız evrimine dair bilinenleri sorgulatıyor. Araştırmacılar, bu sıra dışı sistemin gizemini çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kanada'daki Montreal Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren araştırma ekibi, Güneş Sistemi'ne yakın konumda daha önce benzerine rastlanmamış bir yıldız sistemi tespit etti. Bilim insanları, Dünya'ya yalnızca 28 ışık yılı uzaklıkta olan bu sistemin iki beyaz cüce ve bir kırmızı cüceden oluşan sıra dışı üçlü yıldız sistemi olduğunu tespit etti. Welopoʻai adı verilen sistem, yıldızların evrimi hakkındaki mevcut modelleri sorgulatıyor.

Gezegen ararken beklenmedik bir sistem keşfedildi

Güneş'ten çok daha sönük olan kırmızı cüce, yakıtını tüketerek yaşamının sonuna ulaşmış iki beyaz cüceyle aynı sistemde yer alıyor. Araştırmacılar bu sıra dışı yapıyı aslında kırmızı cücenin çevresindeki olası gezegenleri araştırırken fark etti.

Keşfin ilk ipuçları, Hawaii'deki Maunakea Dağı'nda bulunan Kanada-Fransa-Hawaii Teleskobu'na yerleştirilmiş SPIRou cihazından geldi. Ötegezegen tespiti için kullanılan cihaz, yıldızların hızındaki küçük değişimleri ölçerek çevrelerinde dolanan gezegenlerin varlığını belirleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ancak araştırmacıların incelediği kırmızı cücede beklenenden çok daha büyük hız değişimleri gözlendi. Yıldızın hızında saniyede yaklaşık 16 kilometrelik değişimler tespit edildi. Bu değer, gezegenlerin neden olabileceği beklenen değişimlerden 1.000 kattan daha büyüktü.

Birkaç yıl boyunca devam eden gözlemler, görünmeyen eşlikçi cismin kütlesinin Güneş'in kütlesinin yarısından fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, yüksek kütleye rağmen cismin son derece sönük olmasından dolayı onu ölü bir yıldız kalıntısı olarak değerlendirdi. Ancak ilk aşamada beyaz cüce en güçlü ihtimal olarak öne çıkarken nötron yıldızı veya kara delik olasılıkları da tamamen dışlanamadı.

Gemini teleskobu gizli beyaz cüceyi ortaya çıkardı

Araştırma ekibi, cismin doğasını belirlemek için yine Maunakea'da bulunan Gemini North Teleskobu'na başvurdu. Teleskobun yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebilen ʻAlopeke cihazıyla yapılan gözlemlerde, kırmızı cücenin yakınında eşlikçi doğrudan görüntülendi. Böylece aranan cismin bir beyaz cüce olduğu doğrulandı.

Tam Boyutta Gör Sistemdeki ikinci beyaz cüce ise daha önce biliniyordu ancak çok daha uzak bir yörüngede bulunuyordu. Sonuç olarak kırmızı cüce ile yeni keşfedilen beyaz cüce birbirlerine yakın bir yörüngede dolanırken diğer beyaz cüce bu ikilinin çevresinde hareket ediyordu.

Araştırmacılara göre Dünya'ya 100 ışık yılı mesafedeki bölgede bu yapıyla karşılaştırılabilecek başka bir sistem bilinmiyor.

Yıldız evrimi modellerine meydan okuyor

Welopoʻai sistemini asıl ilginç kılan özellik, yıldızların geçmişte nasıl etkileşime girmiş olabileceği. Beyaz cüceler, Güneş benzeri yıldızların yakıtlarını tüketmelerinin ardından geriye bıraktıkları son derece yoğun kalıntılar. Ancak bu cisimlerin kütlelerini yüksek hassasiyetle ölçmek oldukça zor.

Ancak yapılan ölçümlere göre beyaz cüce, bugünkü haline ulaşmadan önce Güneş'ten yaklaşık yüzde 40 daha kütleli bir yıldızdı. Yıldız, yaşamının ilerleyen dönemlerinde bir deve dönüşerek başlangıçtaki boyutunun birkaç yüz katına kadar genişledi.

Bir yıldızın eşini yuttuğu an ilk kez gözlemlendi 1 sa. önce eklendi

Bu süreçte kırmızı cücenin, genişleyen yıldızın oldukça yakınında bulunması gerekiyordu. Benzer sistemlerde büyüyen yıldız, eşlikçisini tamamen içine alabiliyor veya iki yıldızın birleşmesine neden olabiliyor. Ancak ilginç bir şekilde bu sistemdeki kırmızı cüce bir şekilde kurtulmayı başarmış. Üstelik yıldız, beklenenin aksine oldukça geniş ve kararlı bir yörüngede hareket etmeye devam ediyor.

Beyaz cüceler konusunda uzmanlaşan Montreal Üniversitesi profesörü ve araştırmanın ortak yazarlarından Patrick Dufour, sistemin mevcut bilgiler ışığında var olmaması gerektiğini belirterek nasıl oluştuğuna dair henüz net bir açıklamaları bulunmadığını ifade etti.

Ekibin sonraki hedefleri arasında üç yıldız arasındaki kütleçekimsel etkileşimleri daha ayrıntılı incelemek bulunuyor. Araştırmacılar, bu etkileşimlerin sistemin alışılmadık evrim sürecini açıklayıp açıklayamayacağını belirlemeye çalışacak.

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Dünya'ya 28 ışık yılı uzaklıkta üç yıldızlı sıra dışı sistem keşf

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