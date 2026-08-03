Dünya'yı asteroitlerden korumak için nükleer silah önerisi: Önce del, sonra patlat

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Tam Boyutta Gör Bilim kurgu filmlerinin yıllardır işaret ettiği nükleer silah seçeneği, gezegen savunması konusunda bilim insanlarının da gündemine girmiş durumda. Ancak Çinli araştırmacılara göre dev bir asteroidi yalnızca nükleer bombayla vurmak yeterli değil. Asıl önemli olan, bombanın asteroidin neresinde patlatıldığı.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'nden (CALT) araştırmacı Xiaowei Wang liderliğindeki ekip, Dünya'ya kısa sürede çarpma ihtimali bulunan asteroitler için yeni bir savunma yöntemi önerdi. Araştırmacılar, nükleer savaş başlığının asteroidin yüzeyinde patlatılması yerine, önce açılacak bir kraterin içine yerleştirilmesini savunuyor.

Önce krater açılacak, ardından nükleer bomba patlatılacak

Önerilen sistem iki aşamalı ve tamamen insansız bir operasyon olarak tasarlanıyor. İlk uzay aracı, ağır bir metal penetratörü yüksek hızla asteroidin yüzeyine çarptırarak yaklaşık 30 metre derinliğinde bir krater açacak. Sadece birkaç saniye sonra ikinci uzay aracı devreye girerek yaklaşık 3 megatonluk nükleer savaş başlığını açılan boşluğun içine yerleştirecek. Ardından bomba asteroidin içerisinde patlatılacak.

Bomba asteroidin içerisinde patlatıldığında, açığa çıkan enerjinin çok daha büyük bir bölümü asteroidin yapısına aktarılıyor. Araştırmaya göre bu yöntem, yüzeyde gerçekleştirilen bir patlamaya kıyasla asteroidin yörüngesini değiştirme konusunda önemli bir avantaj sağlayabiliyor. 3 megatonluk savaş başlığının gücü, yaklaşık 200 Hiroşima bombasının toplam gücüne denk geliyor.

Araştırmacıların hesaplamalarına göre, 1 kilometre çapındaki bir asteroidin yaklaşık 30 metre altında gerçekleştirilen 3 megatonluk patlama, asteroidin hızını yaklaşık saniyede 30 santimetre değiştirebiliyor. Bu değer, daha sığ bir noktada gerçekleştirilen 10 metrelik patlamaya kıyasla üç kattan fazla daha etkili.

Daha küçük, yaklaşık 100 metre çapındaki bir asteroid söz konusu olduğunda ise aynı yöntemin asteroidi tamamen parçalayarak uzayda dağılabilecek küçük parçalara dönüştürme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor.

NASA'nın DART görevinden 110 kat daha güçlü

Tam Boyutta Gör Yeni yöntem, 2022'de gerçekleştirilen NASA'nın DART göreviyle de karşılaştırılıyor. DART, Dimorphos adlı asteroidin yörüngesini değiştirmek amacıyla yaklaşık 570 kilogramlık bir uzay aracını doğrudan asteroide çarptırmıştı. Başarılı görev sonucunda Dimorphos'un hareketinde yaklaşık saniyede 2,7 milimetrelik bir değişim meydana gelmişti.

Bu yöntem, asteroidin onlarca yıl önceden tespit edilmesi durumunda etkili olabilir. Çünkü küçük bir hız değişikliği, uzun zaman içerisinde asteroidin Dünya'ya ulaşacağı noktayı değiştirmek için yeterli olabilir. Ancak tehlikeli bir asteroid yalnızca birkaç ay veya birkaç yıl önceden fark edilirse çok daha güçlü bir müdahaleye ihtiyaç duyulabilir.

Çinli araştırmacıların önerdiği nükleer yöntem ise 1 kilometrelik bir asteroid için saniyede yaklaşık 30 santimetrelik hız değişimi sağlayarak DART'ın elde ettiği etkinin yaklaşık 110 katına ulaşabiliyor.

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Nükleer çözümün de ciddi riskleri var

Bununla birlikte asteroidin içine nükleer bomba yerleştirmek, teoride güçlü görünse de pratikte önemli sorunlar barındırıyor. Öncelikle böyle büyük bir savaş başlığının derin uzaya taşınabilmesi için son derece güçlü fırlatma sistemlerine ihtiyaç duyulacak. Ayrıca hedef asteroidin yapısı da kritik önem taşıyor.

Özellikle "rubble pile" olarak adlandırılan, birbirine gevşek şekilde tutunan kaya parçalarından oluşan asteroidlerde patlamanın enerjisinin önemli bir bölümü emilebilir. Daha da önemlisi, asteroidin tamamen parçalanması, Dünya'ya doğru ilerleyen çok sayıda tehlikeli parçanın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle amaç her zaman asteroidi parçalamak olmayabilir. Uygun koşullarda, asteroidin hızını veya yörüngesini yeterince değiştirmek çok daha güvenli bir seçenek olabilir.

Dünya şimdilik güvende

Dünya şu anda bilinen, yakın zamanda küresel ölçekte bir felakete yol açması beklenen bir asteroid tehdidiyle karşı karşıya değil. Ancak astronomlar hala çok sayıda Dünya'ya yakın nesneyi tespit etmeye ve takip etmeye çalışıyor. Bu nedenle araştırmacılar, olası bir tehditle karşılaşıldığında kullanılabilecek yöntemleri şimdiden geliştirmeye çalışıyor.

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