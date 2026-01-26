Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünya yörüngesinde risk artıyor: Uydu yoğunluğu kritik seviyede

     Yeni geliştirilen "Crash Clock" metriği, kontrol kaybı yaşanması hâlinde büyük bir uydu çarpışmasının günler içinde gerçekleşebileceğini gösteriyor. İlk çarpışmaya ise 5,5 gün kaldı.

    Dünya yörüngesinde risk artıyor: Uydu yoğunluğu kritik seviyede Tam Boyutta Gör
    Astrofizikçiler, Dünya yörüngesindeki uydu trafiğinin kritik bir dönüm noktasına ulaştığı konusunda uyarıyor. Princeton Üniversitesi'nden Sarah Thiele liderliğinde geliştirilen CRASH Clock'a (Crash Risk Assessment for Satellite Hazards) göre, 550 kilometre irtifadaki uyduların tamamı manevra kabiliyetini kaybederse ilk büyük çarpışma yalnızca 5,5 gün içinde yaşanabilir.

    Alçak yörüngede güvenlik sınırı yok

    CRASH Clock, yörüngedeki "stres seviyesini" ölçüyor. Tüm uyduların mevcut yörüngelerinde sabit kaldığı varsayımıyla, çarpışmaya kadar geçen süre hesaplanıyor. Karşılaştırma dikkat çekici: 2018'de bu süre 164 gün seviyesindeydi. Yedi yıl içinde ise güvenlik marjı 30 kattan fazla daralmış durumda.

    En yoğun bölge, SpaceX'in Starlink uydularının büyük bölümünün bulunduğu yaklaşık 550 kilometrelik katman. Araştırmacılara göre bu irtifa, yalnızca Starlink için değil, daha yüksek yörüngelere çıkmak isteyen tüm uydular için bir "dar boğaz" niteliği taşıyor. Bu durum, Çin merkezli yeni takımyıldız projelerinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na kadar pek çok görev için ek risk anlamına geliyor.

    Dünya yörüngesinde risk artıyor: Uydu yoğunluğu kritik seviyede Tam Boyutta Gör
    Araştırmada dikkat çekilen bir diğer nokta ise izlenemeyen mikro enkaz tehdidi. Büyük parçalar takip edilebilse de, radarlarla tespit edilemeyen küçük ancak ölümcül parçalar, çarpışma riskinin asıl kaynağı. Uydu sayısı arttıkça toplam yüzey alanı da büyüyor ve bu parçalarla karşılaşma ihtimali yükseliyor.

    Starlink'in yayımladığı son operasyon raporuna göre, ağdaki uydular ortalama her iki dakikada bir çarpışma önleyici manevra gerçekleştiriyor. Bu yoğun trafik, CRASH Clock'un sıfıra ulaşmasını engelliyor ancak sistemin kusursuz çalışmasına olan bağımlılığı da gözler önüne seriyor. Olası bir yazılım arızası, iletişim kesintisi ya da şiddetli bir Güneş fırtınası, zincirleme bir risk yaratabilir.

    Nitekim Mayıs 2024'te yaşanan güçlü Güneş fırtınasında, üst atmosfer genişlemiş ve bazı uyduların tahmini konumları saatler içinde kilometrelerce sapma göstermişti. Bu tür durumlarda binlerce uydunun eş zamanlı manevra yapması gerekiyor ve belirsizlik katlanarak artıyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    B
    bgc4134 1 gün önce

    EV car bakım masrafları gözönüne alındığında hala EV araçlar açık ara daha ekonomik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    noterde plaka seçilir mi no caller id ne demek renault kangoo 1.4 tutulan modeli hangisi buattan priz hattı çekmek vehmim ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5-5G
    Oppo A5-5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum