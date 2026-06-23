Dünyada bir ilk: Tamamen gemide yetiştirilen somonlar satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör Çin, dünyanın ilk 100 bin ton sınıfındaki mobil somon yetiştirme gemisi "Suhai-1" ile ticari ölçekte yetiştirilen ilk somon hasadını gerçekleştirdi. Geleneksel kıyı balıkçılığına alternatif olarak geliştirilen akıllı yetiştirme gemisi, hem üretim verimliliğini artırmayı hem de ithal somona olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

İlk ticari hasat yapıldı

Çin devlet medyasının aktardığı bilgilere göre Suhai-1 isimli somon yetiştirme gemisi, Shandong eyaletine bağlı Weihai açıklarında ilk ticari somon hasadına başladı. 2025 yılının sonunda faaliyete geçen gemide yetiştirilen ilk balıklar artık pazara sunuluyor.

İlk balık yavruları önce kara tesislerinde büyütüldü, ardından gemiye alınarak açık denizdeki doğal soğuk su koşullarında yetiştirildi. Böylece ticari satışa uygun ilk parti somonlar hasat edildi.

Yaklaşık 100 bin tonluk deplasmana sahip Suhai-1, toplam 15 kapalı yetiştirme tankıyla hizmet veriyor. Geminin kullanılabilir yetiştirme su hacmi ise 83 bin metreküpe ulaşıyor. Tesis genelinde görev yapan akıllı kontrol sistemi, su kalitesi ve yetiştirme ortamını sürekli izlerken, otomatik merkezi yemleme ve gemi ile kara tesislerinin entegre yönetimi de aynı platform üzerinden gerçekleştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Geminin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise "gezici üretim" yaklaşımı. Güçlü seyir kabiliyeti sayesinde farklı deniz bölgelerine hareket edebilen Suhai-1, su sıcaklığının en uygun olduğu alanlara giderek somonların ideal koşullarda yetişmesini sağlıyor. Aynı zamanda tayfunlar, kırmızı gelgit olayları ve benzeri doğal afet risklerinden de uzaklaşabiliyor.

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Bu yüzer yetiştirme sistemi, kıyıya bağımlı geleneksel balık çiftliklerinin sınırlamalarını aşmayı amaçlıyor. Gemi, 24 saat boyunca derin deniz suyunu tanklara alıp yeniden denize bırakarak yetiştirme ortamının su kalitesini sürekli yüksek seviyede tutuyor.

Yılda 8 bin tonun üzerinde somon üretilecek

Tam Boyutta Gör Suhai-1'de ürün tazeliğini korumak amacıyla "ihtiyaç kadar hasat" modeli uygulanıyor. Hasat edilen somonlar, gemide bulunan ilk işleme merkezinde kesim, ön soğutma ve paketleme işlemlerinden geçiriliyor. Daha sonra ürünler balık taşıma gemileriyle kıyıdaki tesislere ulaştırılıyor ve burada ileri işleme süreçleri tamamlanıyor. Böylece farklı tüketim senaryolarına uygun çeşitli somon ürünleri hazırlanabiliyor.

Çin, gemi mühendisliği, akıllı ekipmanlar ve su ürünleri yetiştiriciliğini aynı platformda buluşturan bu projeyle balıkçılık teknolojilerinde yeni bir üretim modeli oluşturmayı amaçlıyor. Sistem tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yıllık 8 bin tonun üzerinde somon üretimi gerçekleştirmesi ve 5 milyar yuanın üzerinde yıllık ekonomik değer oluşturması bekleniyor.

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