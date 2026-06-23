Dünyada bir ilk: Tamamen gemide yetiştirilen somonlar satışa çıktı

İlk ticari hasat yapıldı
Çin devlet medyasının aktardığı bilgilere göre Suhai-1 isimli somon yetiştirme gemisi, Shandong eyaletine bağlı Weihai açıklarında ilk ticari somon hasadına başladı. 2025 yılının sonunda faaliyete geçen gemide yetiştirilen ilk balıklar artık pazara sunuluyor.
İlk balık yavruları önce kara tesislerinde büyütüldü, ardından gemiye alınarak açık denizdeki doğal soğuk su koşullarında yetiştirildi. Böylece ticari satışa uygun ilk parti somonlar hasat edildi.
Yaklaşık 100 bin tonluk deplasmana sahip Suhai-1, toplam 15 kapalı yetiştirme tankıyla hizmet veriyor. Geminin kullanılabilir yetiştirme su hacmi ise 83 bin metreküpe ulaşıyor. Tesis genelinde görev yapan akıllı kontrol sistemi, su kalitesi ve yetiştirme ortamını sürekli izlerken, otomatik merkezi yemleme ve gemi ile kara tesislerinin entegre yönetimi de aynı platform üzerinden gerçekleştiriliyor.
Bu yüzer yetiştirme sistemi, kıyıya bağımlı geleneksel balık çiftliklerinin sınırlamalarını aşmayı amaçlıyor. Gemi, 24 saat boyunca derin deniz suyunu tanklara alıp yeniden denize bırakarak yetiştirme ortamının su kalitesini sürekli yüksek seviyede tutuyor.
Yılda 8 bin tonun üzerinde somon üretilecek
Çin, gemi mühendisliği, akıllı ekipmanlar ve su ürünleri yetiştiriciliğini aynı platformda buluşturan bu projeyle balıkçılık teknolojilerinde yeni bir üretim modeli oluşturmayı amaçlıyor. Sistem tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yıllık 8 bin tonun üzerinde somon üretimi gerçekleştirmesi ve 5 milyar yuanın üzerinde yıllık ekonomik değer oluşturması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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