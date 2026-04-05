Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çatılarda yeni dönem: Perovskit tabanlı güneş kiremiti geliştirildi

    Araştırmacılar, perovskit tabanlı hücrelere sahip dünyanın ilk güneş kiremitini geliştirdi. Yeni solar kiremit, çatılarda yüzde 12’den fazla verimlilik vadediyor.

    Dünyada bir ilk: Perovskit tabanlı güneş kiremiti geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Hollanda merkezli araştırma kuruluşu TNO, esnek perovskit güneş hücreleri temel alınarak geliştirilen ve elektrik üretebilen ilk solar kiremit konseptini duyurdu. Kavisli yapısına rağmen yüksek performans sergileyen bu yeni nesil kiremit, yüzde 12,4 enerji verimliliği ile öne çıkıyor.

    Hem kavisli, hem performanslı

    TNO araştırmacıları tarafından geliştirilen perovskit tabanlı güneş modülü, esnek bir folyo üzerine yerleştirildikten sonra ASAT B.V. iş birliğiyle kavisli bir kompozit çatı kiremiti üzerine entegre edildi. Yapılan ölçümler, modülün eğimli yüzeye uygulanmasının performans üzerinde sınırlı bir etki yarattığını ortaya koydu.

    Laboratuvar ortamında yüzde 13,8’e kadar verimlilik elde eden bireysel modüller, kavisli çatı kiremiti üzerine monte edildiğinde yüzde 12,4 seviyesinde verimliliğini korumayı başardı.

    Dünyada bir ilk: Perovskit tabanlı güneş kiremiti geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Geliştirilen teknoloji, güneş panellerinin kapladığı alanlara alternatif sunarak özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu bölgelerde önemli bir avantaj sağlıyor. Binalara entegre edilebilen bu sistem sayesinde, ek arazi kullanımına veya altyapı yüküne ihtiyaç duyulmadan enerji üretimi mümkün hale geliyor.

    TNO’nun açıklamasına göre geliştirilen perovskit güneş teknolojisinin en dikkat çekici yönlerinden biri, kullanılan malzeme ve üretim süreçlerinin doğrudan endüstriyel uygulamaya uygun olması.

    Dünyada bir ilk: Perovskit tabanlı güneş kiremiti geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Araştırma sürecinde küçük laboratuvar hücrelerinden başlanarak, 10x10 santimetre boyutunda esnek modüllere ve son olarak doğrudan kullanılabilir güneş kiremitine kadar uzanan tam bir geliştirme zinciri tamamlandı. Dolayısıyla teknoloji sadece teorik değil, pratik kullanıma da hazır. Zira pilot üretim hattı bile kurulmuş durumda.

    TNO, önümüzdeki dönemde teknolojinin dayanıklılığı, güvenilirliği ve ölçeklenebilirliği üzerinde çalışmalarını sürdürecek. Bu süreç, esnek perovskit güneş modüllerinin ticari pazara girişini hızlandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz ay Perovion Technologies adlı yeni bir şirket kuruldu. Bu girişim, geliştirilen teknolojinin ticarileştirilmesini sağlayacak.

    Hiçbir şey mükemmel değildir

    Perovskit tabanlı güneş modüllerini üretmek geleneksel silikon hücrelerine göre çok daha kolay. Bunlar gazete basar gibi rulo halinde üretilebildikleri için üretim maliyetleri çok daha düşüktür. Film kadar ince ve esnek oldukları için aynı zamanda da oldukça hafifler. Ek olarak gökyüzü bulutluyken veya güneş ışığı dik gelmiyorken bile silikondan daha iyi performans sergileyebiliyorlar.

    Ancak perovskit de mükemmel değil. Halen bu teknolojinin önündeki en büyük engel dayanıklılığı. Geleneksel paneller 20 yılı aşkın süreler dayanabiliyor. Öte yandan verimlilik de henüz düşük. Benzer güneş kiremitlerinde verimlilik yüzde 25’lere dayanmış durumda. Bundan birkaç ay önce Jackery, Solar Roof güneş kiremitleri ile yüzde 25 verimliliğe ulaşmıştı. Ancak her bir kiremit 4,5 kg ağırlığa sahipti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bmw motor kodları kumtel mi luxell mi daha iyi anksiyete bozukluğu olanların yorumları araba ilk çalıştığında tık tık ses gelmesi cs 1.6 lan server açma

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum