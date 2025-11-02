Dünyada bir ilk: Yük gemisine güneş enerjisi santrali kuruldu

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Hollanda'da denizcilik sektöründe çevreci bir dönüm noktası yaşandı. Rotterdam merkezli Wattlab şirketi, dünyanın ilk deniz üstü güneş enerjisi sistemini bir yük gemisine başarıyla kurdu. "Solar Flatrack" adı verilen bu sistem, deniz taşımacılığında yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

Kurulum bir günde tamamlandı

Kurulum, birkaç aylık test sürecinin ardından Harlingen Limanı'nda sadece bir gün içinde tamamlandı. Sistem, Vertom Group'a ait 7.280 ton taşıma kapasiteli dizel-elektrikli kuru yük gemisi MV Vertom Tula üzerine yerleştirildi. Bu gemi, tam kapsamlı bir güneş enerjisi sistemiyle donatılan ilk ticari deniz aracı olma özelliğini taşıyor.

Solar Flatrack modülleri 44 panelden oluşuyor ve toplamda 79 kW güce sahip. Bu sistem, geminin aydınlatma, navigasyon ve klima gibi yardımcı sistemlerinin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayacak. Modüler yapısı sayesinde paneller, standart konteyner bağlantılarıyla bir gün içinde kolayca monte edilip sökülebiliyor. Gerektiğinde mürettebat, panelleri 6 metrelik bir konteyner boyutuna katlayarak alan tasarrufu sağlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Üç yıl süren kıyı testlerinde sistemin enerji üretimi istikrarlı bulundu. Paneller, yükleme ve boşaltma operasyonları sırasında bile verimliliğini koruyor. Ayrıca tuzlu suyun kendi kendine temizleme etkisi sayesinde bakım ihtiyacı minimum seviyede kalıyor. Bu yenilikçi proje, deniz taşımacılığında karbon ayak izini azaltma yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

