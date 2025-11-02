Dünyada bir ilk: Yük gemisine güneş enerjisi santrali kuruldu

Kurulum bir günde tamamlandı
Kurulum, birkaç aylık test sürecinin ardından Harlingen Limanı'nda sadece bir gün içinde tamamlandı. Sistem, Vertom Group'a ait 7.280 ton taşıma kapasiteli dizel-elektrikli kuru yük gemisi MV Vertom Tula üzerine yerleştirildi. Bu gemi, tam kapsamlı bir güneş enerjisi sistemiyle donatılan ilk ticari deniz aracı olma özelliğini taşıyor.
Solar Flatrack modülleri 44 panelden oluşuyor ve toplamda 79 kW güce sahip. Bu sistem, geminin aydınlatma, navigasyon ve klima gibi yardımcı sistemlerinin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayacak. Modüler yapısı sayesinde paneller, standart konteyner bağlantılarıyla bir gün içinde kolayca monte edilip sökülebiliyor. Gerektiğinde mürettebat, panelleri 6 metrelik bir konteyner boyutuna katlayarak alan tasarrufu sağlayabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
